Deeper bietet Zugriff auf versteckte macOS-Einstellungen

Die Mac-App Deeper hält ein stattliches Angebot an Optionen für die Personalisierung von macOS beziehungsweise der einzelnen Bereiche des Betriebssystems wie etwa den Finder und das Dock sowie die von Apple standardmäßig mitgelieferten Anwendungen wie Safari und Musik bereit. Genau genommen bringt Deeper hier keine eigenen Werkzeuge mit, sondern stellt lediglich eine komfortable Oberfläche für bereits in macOS vorhandene, aber normalerweise nur mithilfe von Terminal-Befehlen erreichbare Einstellungen zur Verfügung.

Hinter der Anwendung stehen mit Titanium Software die Entwickler des bekannten Wartungs-Tools OnyX, die Deeper kostenlos zum Download bereitstellen.

Aktuell hat die App ein kleines Feature-Update erhalten und ermöglicht es nun, den Stil der alten Mac-Systemmeldungen zu reaktivieren. Apple hat ja bereits mit macOS Big Sur auf aus iOS entliehene neue, eher quadratische „Alarm-Boxen“ mit zentriertem Inhalt umgestellt und damit die eigentlich besser für Computer-Bildschirme geeigneten, die Bildschirmbreite besser ausnutzenden alten rechteckigen Systemmeldungen ersetzt.

Generell kann Deeper natürlich deutlich mehr, als nur den Stil der Systemmeldungen zu ändern. Das Fenster der App ist in die Bereiche „Allgemein“, „Finder“, „Dock“, „Anmeldung“, „Programme“ und „Verschiedenes“ aufgeteilt und bietet hier jeweils diverse Optionen an, die teils sicher Spielerei, in vielen Fällen aber auch durchaus nützlich sind. Sei es, weil ihr in der Musik-App die früher in iTunes verfügbaren „halben Bewertungssterne“ aktivieren, das Dock und die damit verbundenen Effekte modifizieren oder auch den Anmeldebildschirm mithilfe von erweiterten Optionen konfigurieren wollt. Im Bereich Programme versteckt sich hier übrigens auch die Möglichkeit, die Anzahl der im Menü „Verlauf“ sichtbaren Seiten zu erhöhen.

Besonders erfreulich ist, dass ihr mit Deeper im Gegensatz zu tiefergreifenden Wartungstools eigentlich nichts kaputtmachen könnt. Die vorhandenen Einstellungen existieren wie gesagt ohnehin schon versteckt im Betriebssystem und ihr habt zudem jederzeit die Möglichkeit, per Mausklick die Standardeinstellungen von macOS wiederherzustellen. Achtet nur darauf, dass es für jede macOS-Version eine spezielle Variante von Deeper gibt.