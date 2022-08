PlayStation 5: Dauervergriffen und jetzt auch noch teurer

Neben den Preisen in Europa werden sich die Kosten für die PlayStation 5 auch im Vereinigten Königreich, in Japan, in China, Australien, Mexiko und Kanada erhöhen.

Sony begründet die Preiserhöhungen mit dem „globalen wirtschaftlichen Umfeld“, ungünstigen Währungstrends und den hohen Inflationsraten in ausgewählten Märkten. Der Konzern betont dabei allerdings: In den Vereinigten Staaten wird man bis auf Weiteres von einer Preiserhöhung absehen.

Der japanische Sony-Konzern hat die Preise für seine jüngste Spielkonsole in mehreren Regionen der Welt deutlich angehoben. Die seit ihrer Markteinführung Ende 2020 stets nur in geringen Stückzahlen verfügbare, bei großen Online-Händlern nahezu durchgängig ausverkaufte Konsole, wird auch für deutsche Nutzer teurer.

Insert

You are going to send email to