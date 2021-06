Day One: Beliebte Tagebuch-App hat neuen Besitzer

Day One kombiniert private Tagebucheinträge mit der Möglichkeit Teile davon öffentlich zu machen und mit Freunden, Familienmitgliedern und dem Rest der Welt zu teilen. Die Möglichkeit Inhalte von WordPress.com und Tumblr nach Day One zu importieren steht bereits auf der Agenda der Macher.

Die äußerst beliebte und mehrfach ausgezeichnete Tagebuch-Applikation Day One gehört fortan zum Portfolio des in San Francisco ansässigen Internet-Unternehmens Automattic .

