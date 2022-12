ZDF Mediathek: Die Neuzugänge im Januar 2023

Über die Januar-Neuerscheinungen bei Netflix und Disney+ haben wir bereits informiert. Heute hat uns auch das ZDF die Liste mit den für das kommende Jahr geplanten Neuzugängen in der hauseigenen Mediathek zukommen lassen.

Neben den flankierenden Retro-Serien Unsere schönsten Jahre“, „Freunde fürs Leben“ und „Nesthocker – Familie zu verschenken“, die wahlweise einen Ausflug in die 80er-, 90er- oder 2000er Jahre ermöglichen sollen, bietet das Zweite auch die dritte Staffel der Dramaserie „WIR“ an und schickt die achtteilige True-Crime-Serie „Riding in Darkness“ in den Ring.

Ebenfalls neu im Angebot: Die erste Staffel der norwegischen Dramaserie „Rod Knock“.

„Undine“ – Liebesdrama von Christian Petzold

Ab sofort online

ZDF und Christian Schulz

Die Historikerin Undine lebt und arbeitet als Stadtführerin in Berlin. Nachdem ihr Freund sie wegen einer anderen Frau verlassen hat, holt sie ein Fluch ein: Undine muss den Mann, der sie verrät, töten und ins Wasser zurückkehren, aus dem sie einst gerufen wurde. Doch dann verliebt sie sich in den Industrietaucher Christoph. Mehr Infos.

„Riding in Darkness“ – achtteilige True-Crime-Serie

online ab Freitag, 6. Januar 2023

ZDF

Pferderanchbesitzer Tommy ist bei Reitschülerinnen und Eltern beliebt. Hinter der liebenswerten Fassade verbirgt sich allerdings ein Tyrann, der psychische und physische Gewalt ausübt. Selbst vor sexuellen Übergriffen schreckt er nicht zurück. Doch nach und nach erfährt er Widerstand von allen Seiten. Schwedisch-Deutsch. Mehr Infos.

„Amour fou“ – Internationale Filmreihe

online ab Sonntag, 8. Januar 2023

ZDF und Diego Lopez Calvin

Liebe, Leidenschaft, Sehnsucht, Romantik und die ganz großen Gefühle: Mit „Eine Nacht in Rom“, „Ein leichtes Mädchen“, „Das Ende einer Affäre“ und „Mittsommerlust“ sind vier Filme der Reihe „Amour fou“ in der ZDFmediathek abrufbar. Mehr Infos.

„WIR“ – dritte Staffel der Dramaserie

online ab Freitag, 13. Januar 2023

ZDF

In ihrer dritten Staffel erzählt die Drama-Serie „WIR“ die Geschichte einer Freundes-Clique um die 30 weiter. Im Fokus stehen dieses Mal Linh und Maik, die sich in ihrem Alltag zunehmend gefangen fühlen. Mehr Infos.

„Hotel Mondial“ – neue Vorabendserie

online ab Mittwoch, 18. Januar 2023

ZDF und Maik Fløder

Herzlich Willkommen im „Hotel Mondial“! Die neue ZDF-Serie rund um Hotelmanagerin Eva de Vries und Lara Hildebrandt stellt in emotionalen und spannenden Geschichten die Angestellten und Gäste eines Viersternehotels in den Fokus. Mehr Infos.

„Rod Knock“ – erste Staffel der norwegischen Dramaserie

online ab Samstag, 21. Januar 2023

ZDF

Automechaniker Glenn-Tore geht selbstbewusst durchs Leben. Als seine Freundin Ine ihn verlässt, überspielt er seine Verzweiflung und gerät immer mehr außer Kontrolle. Ab Samstag, 28. Januar 2023, stehen auch die zweite und dritte Staffel von „Rod Knock“ in der ZDFmediathek. Mehr Infos.

Reise in die Vergangenheit – Drei Retro-Serien in der ZDFmediathek

online ab Dienstag, 24. Januar 2023

ZDF

Ein Ausflug in die 80er-, 90er- oder doch lieber in die 2000er-Jahre? Mit den drei Serien-Klassikern „Unsere schönsten Jahre“, „Freunde fürs Leben“ und „Nesthocker – Familie zu verschenken“ kann man sich in der ZDFmediathek ganz einfach in sein Wunsch-Jahrzehnt zurückversetzen. Mehr Infos.

„Der Alte“ und „Ein Fall für zwei“ – Krimi-Klassiker

online ab Freitag, 27. Januar 2023

ZDF