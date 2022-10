Dateisuche Tembo 3.0: Mail-Integration und Optimierung für Apple-Prozessoren

Das neue Mail-Plugin für Tembo erlaubt es, nun auch die Inhalte von E-Mails in Apples Mail-Programm mithilfe von Tembo zu durchsuchen. Dieser Umweg ist nötig, da die E-Mails seit macOS 10.15 Catalina nicht mehr in dem von Tembo genutzten Spotlight-Index auftauchen. Die Erweiterung kann wenn gewünscht über die Einstellungen der App aktiviert werden.

Wechselt man beispielsweise von der ersten Übersicht mit den jeweils zehn besten Treffern pro Gruppe in die Kategorie „Dateien“, können dort alle Treffer aus dieser Gruppe angezeigt und gezielt weiter gefiltert werden, sodass beispielsweise nur die Pages-Dokumente oder reine Text-Dateien übrig bleiben. Tembo kann in jeder Kategorie bis zu 50.000 Treffer anzeigen.

Tembo setzt auf Apples Spotlight-Suche auf, ermöglicht aber ein schnelleres und effektiveres Arbeiten. Die einfach zu bedienende Benutzeroberfläche bietet die Möglichkeit, die Suchergebnisse mithilfe von kontextsensitiven Filtern einzugrenzen. Die Treffer finden sich für besseren Überblick in Kategorien sortiert, in diesen sich die Ergebnisse mithilfe der passenden Filter dann weiter aufsplitten lassen.

Die Mac-Dateisuche Tembo ist in Version 3.0 erschienen. Das Update bringt allem voran die vollständige Optimierung für Apple-Prozessoren, dazu optische Anpassungen an die aktuellen Betriebssysteme und die Möglichkeit, auch die Nachrichten in Apple Mail zu durchsuchen.

