DaisyDisk in vollem Umfang mit macOS Tahoe kompatibel

Die Mac-Anwendung DaisyDisk hat sich der Aufgabe verschrieben, speicherfressende Dateien am Mac aufzustöbern und anzuzeigen. Mittlerweile bieten die Entwickler ihre Anwendung seit sieben Jahren an. Die jetzt veröffentlichte Version 4.33 liefert eine Reihe von Verbesserungen und Fehlerkorrekturen nach und soll insbesondere das Zusammenspiel der App mit der neuesten macOS-Version Tahoe verbessern.

Grundsätzlich lässt sich DaisyDisk bereits seit dem im September erschienenen Update auf Version 4.32 mit dem aktuellen Mac-Betriebssystem nutzen. Jetzt haben die Entwickler allerdings noch einmal beim Erscheinungsbild ihrer App unter macOS Tahoe nachgebessert und zudem ein paar Fehler korrigiert. So sollen unter anderem die Angaben zu dem vom Betriebssystem gesperrten und ausgeblendeten Speicherplatz genauer und zudem ein Berechnungsfehler im Zusammenhang mit den Formaten FAT32 und exFAT behoben sein.

DaisyDisk soll Mac-Nutzer dabei unterstützen, die Speicherbelegung ihres Rechners zu analysieren und dabei schnell und einfach die größten Dateien und Verzeichnisse zu finden. Die App bedient sich hierfür einer ein klein wenig gewöhnungsbedürftigen, aber eindeutigen und sehr gut nachvollziehbaren Diagrammform, über die sich detaillierte Informationen zu den einzelnen Elementen abrufen und sich diese direkt zur Löschung vormerken lassen.

Auch Cloud-Speicher wird untersucht

DaisyDisk zählt zweifellos zu den leistungsfähigsten und exaktesten Werkzeugen in diesem Bereich. Über den im Mac verbauten Speicher hinaus kann die App auch Cloud-Speicher wie Dropbox, Google Drive oder Microsoft OneDrive in die Analysen mit einbeziehen. Ausführliche Informationen zum Leistungsumfang der App und den zugrundeliegenden technischen Details haben die Entwickler hier zusammengestellt.

DaisyDisk lässt sich kostenlos laden und testen. Die Vollversion der App ist als Einmalkauf zum Preis von 9,99 Euro erhältlich.