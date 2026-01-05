Dreame: Neue Mähroboter sollen besonders geländegängig sein

Das neue Jahr hat eben erst begonnen und wir denken schon wieder an Mähroboter. Dreame will sein Angebot in diesem Bereich um zwei neue Modelle namens A3 AWD Pro erweitern, die ganz besonders für den Einsatz in großen Gärten mit starken Steigungen und unebenen Bereichen geeignet sind.

Zentrales Merkmal der neuen Geräte ist deren Allradantrieb. Mithilfe von einzeln angetriebenen Nabenmotoren sollen die Roboter Steigungen von bis zu 80 Prozent bewältigen und zudem kleinere Hindernisse wie Kanten oder Steine überwinden können. Auf der Hinterachse montierte Offroad-Räder sollen dabei für besonders gute Traktion sorgen. Das integrierte Stoßdämpfersystem soll laut Hersteller einen ruhigen und gleichmäßigen Betrieb ermöglichen.

Mittlerweile erscheinen uns nur noch Mähroboter empfehlenswert, die ohne Begrenzungskabel auskommen. Auch die neuen Geräte von Dreame erfüllen diese Voraussetzung. Die Roboter setzen auf ein Sensorsystem, das den Garten selbstständig erfasst. Mithilfe von Laser- und Kameratechnik wird dabei eine virtuelle Mähbereichskarte erstellt. Die Einrichtung erfolgt vollständig per App. Auch bei der Navigation kommt die Kombination aus Kameras und Lasersensoren zum Einsatz, damit Hindernisse wie Gartenmöbel, Spielzeug oder Tiere zuverlässig erkannt und umfahren werden. Zusätzlich ist es möglich, die Kamera außerhalb des Mähbetriebs zur Überwachung des Gartens zu verwenden.

Mähen bis zu 15 Zentimeter hohes Gras

Für den Rasenschnitt sind zwei schwimmend gelagerte Messerscheiben zuständig, die gemeinsam eine Arbeitsbreite von 40 Zentimetern abdecken. Die Schnitthöhe lässt sich zwischen drei und zehn Zentimetern einstellen, wobei das verstärkte Schneidsystem laut Dreame auch mit dichtem, mehr als 15 Zentimeter hohem Gras umgehen kann. Eine seitlich verschiebbare Mechanik soll das Mähen entlang von Kanten erleichtern und den seitlichen Abstand an Rändern optimieren.

Die neuen Mähroboter von Dreame sollen ab März erhältlich sein. Für das Modell A3 AWD Pro 3500 nennt Dreame einen Preis von 2.599 Euro, die größere Variante A3 AWD Pro 5000 soll 2.999 Euro kosten. Die Geräte unterscheiden sich in der maximalen Mähfläche von 3.500 beziehungsweise 5.000 Quadratmetern.