Es gibt wieder 3 Monate Audible für jeweils 99 Cent

Das ging schnell: Die letzte Werbeaktion von Audible wurde gerade mal vor drei Wochen beendet, da heißt es schon wieder „3 Monate Audible für 0,99 Euro pro Monat“. Und wie bei dem Hörbuch-Abo von Amazon üblich, ist die Aktion keinesfalls nur auf Neukunden beschränkt. Laut Nutzungsbedingungen reicht es aus, in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo gehabt zu haben.

Ihr dürft nur nicht zu oft bei solchen Aktionen mitmachen. Amazon zufolge sind Kunden ausgeschlossen, die in den letzten 14 Monaten zwei oder mehr Angebote für vergünstigte Audible-Abos in Anspruch genommen haben.

Das Hörbuch-Abo von Audible unterscheidet sich von klassischen Abonnements, da es Kauf- und Abo-Elemente miteinander kombiniert. Der im Rahmen der Aktion auf 99 Cent reduzierte reguläre Preis von 9,95 Euro im Monat berechtigt dazu, sich jeweils ein Hörbuch pro Monat für den dauerhaften Zugriff auch über den Abo-Zeitraum hinaus zu sichern. Zudem kann man solange das Abonnement aktiv ist, ohne Beschränkungen auf eine Flatrate-Auswahl von Hörbüchern und die Premium-Podcasts von Audible zugreifen.

Die „gekauften“ Hörbücher bleiben mit dem persönlichen Audible-Benutzerkonto verbunden und können darüber auch dann noch gehört werden, wenn man nicht mehr für ein Abonnement bezahlt. Achtet also bei den Titeln, für die ihr euer monatliches Hörbuch-Guthaben verwendet, darauf, dass es sich hier um Bücher handelt, die nicht ohnehin im Flatrate-Pool von Audible enthalten sind. Am besten fährt man in der Regel mit den zum Teil exklusiv von Audible angebotenen ungekürzten Fassungen und Neuerscheinungen.

3 Monate Amazon Music Unlimited – ebenfalls mit Hörbüchern

Und auch Amazon Music Unlimited kann man gerade wieder kostenlos testen. Hier könnt ihr für kurze Zeit die normalerweise 16,99 Euro pro Monat teure Familienmitgliedschaft ganze drei Monate lang kostenlos nutzen. Das Angebot umfasst den unabhängigen Zugriff auf den Katalog von Amazon Music Unlimited für bis zu sechs Personen.

Als Kontoinhaber profitiert man zudem von der Möglichkeit, auf mehr als 900.000 bei Amazon Music Unlimited enthaltene Audible-Hörbücher zuzugreifen. Dies bietet sich auch als Alternative an, wenn man bei der aktuellen Werbeaktion von Audible raus ist. Während der Laufzeit kann man im Rahmen des Abos auf jeweils ein frei wählbares Hörbuch pro Monat zugreifen.