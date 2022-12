Daily für Mac: Zeiterfassungs-App fragt „Was machst du gerade?“

Daily lässt sich so konfigurieren, dass die Abfragen und Erfassung nur zu bestimmten Zeiten laufen. Ergänzend zu der stets abrufbaren Übersicht der erfassten Arbeitszeiten lassen sich diese auch beispielsweise als CSV-Datei für die Weiterverarbeitung in passenden Anwendungen exportieren.

Über die automatisch am Computer erfassten Arbeitsphasen hinaus kann man in Daily jederzeit auch noch weitere Aktivitäten manuell erfassen, die wiederum ebenfalls bereits gelisteten oder neu anzulegenden Aufgaben zugeordnet werden.

Dem Entwickler zufolge tragen die Nachfragen von Daily auch dazu bei, sich auf die eigentliche Tätigkeit zu besinnen und nicht abzudriften. Dennoch sollen die damit verbundenen Arbeitsunterbrechungen nicht zu groß werden. Ist man weiterhin mit der bereits gemeldeten Tätigkeit befasst, so genügt eine einfache Bestätigung per Mausklick. Ein Wechsel der aktuellen Beschäftigung lässt sich über ein Auswahlmenü mit den zuletzt ausgeführten Tätigkeiten oder die direkte Eingabe einer neuen Aufgabe protokollieren.

Die für den Mac erhältliche Zeiterfassungs-App Daily verfolgt einen zu den meisten Apps in diesem Bereich konträren Ansatz, um die Arbeitszeit am Computer zu protokollieren. Daily wartet nicht darauf, dass man selbst aktiv wird und den entsprechenden Job startet, sondern fragt eigenständig und in regelmäßigen Abständen nach der aktuellen Tätigkeit. Auf diese Weise soll vor allem auch sichergestellt werden, dass man keine Arbeitsperioden vergisst und sämtliche Arbeitszeiten am Computer korrekt zugewiesen werden.

