Sonos Roam SL im Tagesangebot für 99 Euro

Der Roam misst 168 x 62 x 60 Millimeter und ist 430 Gramm schwer. Dank der Schutzklasse IP67 ist der Lautsprecher nicht nur gegen Staub und Wasser geschützt, sondern sollte auch bis zu 30 Minuten in maximal einem Meter Wassertiefe überleben. Die Akku-Laufzeit gibt der Hersteller bei mittlerer Lautstärke mit bis zu zehn Stunden an.

Grundsätzlich präsentiert sich der Sonos Roam als hervorragende Erweiterung für vorhandene Sonos-Systeme. Im heimischen Netzwerk lässt sich der Lautsprecher in vollem Umfang als WLAN-Lautsprecher verwenden, unterwegs präsentiert sich der Roam als kompakter und gleichermaßen leistungsfähiger Bluetooth-Lautsprecher. Die Klangeigenschaften des Sonos Roam darf man mit Blick auf seine kompakte Größe in beiden Fällen als eindrucksvoll bezeichnen.

