Curve SE: Neuer Preiswert-Laptopständer von Twelve South

Der auf hochwertige Mac- und iPhone-Accessoires spezialisierte Zubehör-Anbieter Twelve South hat immer mal auch ausgefallenere Produkte im Angebot, Brot und Butter sind neben den BookBoook-Cases jedoch die Laptop-Ständer der so genannten Curve-Series. Von diesen gibt es inzwischen drei unterschiedliche Modelle. Ab sofort ist auch das günstigste, das erst in diesem Jahr vorgestellte Twelve South Curve SE in Deutschland erhältlich.

Curve, Curve Flex und Curve SE

Das Basis-Modell im Curve-Portfolio, der in weiß und schwarz erhältliche Twelve South Curve, wird in Deutschland für um die 55 Euro angeboten, besteht aus einem Stück Metall, besitzt gummierte Anti-Rutsch-Auflagen und fixiert ein aufgelegtes MacBook im perfekten Blickwinkel.

Mit dem Curve Flex führte Twelve South im vergangenen Herbst dann ein höhenverstellbares Modell in den Farbvarianten Mattschwarz und Mattweiß in den Markt ein, das zwei Scharniere verbaute und Nutzern so die Anpassung von Höhe und Blickwinkel des aufgestellten MacBooks gestattete. Ein Plus an Konfigurierbarkeit, das allerdings auch mit einem Preisaufschlag einherging. Statt für um die 50 Euro wird der Curve Flex für um die 80 Euro angeboten.

Curve SE besteht aus drei Teilen

Der neue Curve SE schlägt preislich in die andere Richtung aus und lässt sich bereits für 46 Euro ordern. Wie der reguläre Curve setzt auch der Curve SE auf eine Anhebung des MacBooks um ~15 cm, wird aber nicht mehr aus einem Stück Metall gefertigt, sondern besteht aus drei Komponenten, die vor dem Einsatz zusammengebaut werden müssen.

Zielgruppe sind Anwender die ihr MacBook zusammen mit einem externen Monitor, einer Maus bzw. einem Trackpad und einer Tastatur einsetzen und ihre Displays gerne auf nackenfreundlichem Niveau und in etwa auf einer Höhe haben möchten.