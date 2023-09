In Echtzeit: ChatGPT kann jetzt auch im Web suchen

OpenAI hatte die Browsing-Funktion erstmals im Mai 2023 zur Verfügung gestellt und seitdem mehrfach optimiert. Greift ChatGPT in seinen generierten Antworten auf Suchresultate aus dem Netz zurück, sind diese auch mit einem Link versehen und lassen so das manuelle Prüfen der jeweiligen Quelle zu.

Die neue Browsing-Funktion ist für zahlende ChatGPT-Nutzer in den Tarifen „Plus“ und „Enterprise“ erhältlich. Diese müssen die neueFunktion jedoch manuell aktivieren und wählen dafür „Browse with Bing“ in der GPT-4-Konfiguration aus. Ein Feature das sich im erweiterten ChatGPT-Menü im Bereich „Settings“ > „New Features“ > „Browse with Bing“ einschalten lässt.

So durchsucht der Chatbot ab sofort auch das Netz um Antworten auf Nutzerfragen zu liefern, die sich nach aktuellen Informationen, Events und Ereignissen erkundigen. Als beispielhafte Einsatzzwecke führt OpenAI unter anderem die Suche nach aktuellen Fahrrädern unter Berücksichtigung kürzlich veröffentlichter Produktrezensionen an und die Planung bevorstehender Urlaube und Ausflüge.

