Super Bowl LVIII: Erster Apple-Trailer zur Halbzeit-Show

Apple hat ja im vergangenen Jahr den Getränkehersteller Pepsi als Premiumsponsor der Halbzeitshow beim NFL Super Bowl abgelöst. Apple und der amerikanische Football-Verband haben dabei eine mehrjährige Zusammenarbeit ausgehandelt und dementsprechend nimmt der Mac- und iPhone-Hersteller diese Rolle auch in diesem Jahr ein.

Für die Apple Music Halftime Show (Link führt zu Apple Music) beim diesjährigen Super Bowl LVIII ist der Sänger und Schauspieler Usher gesetzt. Das Saisonfinale der amerikanischen Football-Liga findet in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 2024 im Allegiant Stadium in Las Vegas statt.

Apple hat den oben eingebetteten ersten Trailer für die Veranstaltung veröffentlicht, etwas gewöhnungsbedürftig in unseren Augen, Apple zeigt sich jedoch überzeugt von dem Zusammenschnitt und feiert das Video mit den Worten „Der Trailer, der unglaubliche Footage aus drei Jahrzehnten zusammenfügt, zeigt zahlreiche Fans, verschiedene berühmte Gesichter wie Lebron James, J Balvin, Jung Kook und natürlich USHER, beim Performen einer seiner größten Hits“.

Im Video unten können Usher-Fans noch einen Rückblick auf das vor drei Monaten im Rahmen der ersten Ankündigung der Veranstaltung geführte Interview mit dem Sänger mitnehmen.

Kommt wieder ein Game Pass für 99 Cent?

Ansonsten sind wir ja gespannt, ob man die Original-Übertragung des Super Bowl auch in diesem Jahr wieder für 99 Cent über den NFL Game Pass und damit unter anderem auf Apple TV oder iOS-Geräten ansehen kann. In den vergangenen Jahren wurde dieser Sonderpreis stets etwa zwei Wochen vor der Veranstaltung aktiviert und man konnte in diesem Rahmen auch zahlreiche zusätzliche Inhalte, darunter auch die Highlights der regulären Saison und der Playoffs sowie Aufzeichnungen bisheriger Spiele genießen. In diesem Jahr könnte allerdings alles anders kommen, denn die NFL hat die kompletten Game-Pass-Inhalte mittlerweile an DAZN übertragen.