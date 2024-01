„Killers of the Flower Moon“ läuft jetzt auf Apple TV+

Im Mai sind es vier Jahre, seit bekannt wurde, dass Apple genügend Geld locker gemacht hat, um sich die mit großen Namen besetze Produktion „Killers of the Flower Moon“ zu sichern. Der Film kam dann im vergangenen Jahr zunächst in die Kinos und ist seit Dezember auch als Kauf- und Leihfilm über verschiedene Streaming-Portale verfügbar. Seit heute kann man „Killers of the Flower Moon“ nun auch ohne zusätzliche Kosten in Rahmen von Apples Video-Abonnement Apple TV+ sehen.

Wenn ihr euch „Killers of the Flower Moon“ heute Abend reinziehen wollt, solltet ihr im Vorfeld für ausreichend Chips und Getränke sorgen. Das von Apple als Krimi klassifizierte Doku-Drama um die sogenannten Orsage-Morde hat eine Laufzeit von satten dreieinhalb Stunden.

Die Produktion glänzt mit Starbesetzung sowohl im Produktionsteam als auch unter den Darstellern. Für die Regie zeichnet Martin Scorsese verantwortlich und als Hauptdarsteller sind Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Lily Gladstone gelistet.

Neben dem Film selbst kann man über Apple TV+ auch verschiedenes Bonusmaterial zu der Produktion abrufen. Darunter Figuren-Chroniken zu den Hauptdarstellern und ein Interview mit Martin Scorsese.

Krimiserie „Criminal Record“ mit neuen Folgen mittwochs

Mit Criminal Record ist bereits vorgestern eine neue Thriller-Serie auf Apple TV+ angelaufen, bei der Peter Capaldi und Cush Jumbo in den Hauptrollen stehen. In der Rolle von Ermittlern der Londoner Polizei kommen die beiden durch einen anonymen Telefonanruf einem bislang nicht aufgeklärten Fall auf die Spur.

Die erste Staffel von „Criminal Record“ ist mit acht Folgen angesetzt. Die ersten beiden davon sind mit den Titeln „Die Anruferin“ und „Brandgefährlich“ bereits verfügbar. Die restlichen Episoden werden dann jeweils mittwochs ergänzt, in der kommenden Woche steht hier mit „Der Junge im Park“ die Folge drei an.