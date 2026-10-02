Cue richtet sich an Nutzer, die regelmäßig mit verschiedenen Apps und auf unterschiedlichen Bildschirmen arbeiten. Mit der App lässt sich die Anordnung der Fenster auf einem oder mehreren Mac-Bildschirmen speichern und bei Bedarf wiederherstellen.

Die Konfigurationen werden in Cue als Szenen gespeichert. Dabei speichert die Anwendung, welches Programm auf welchem Bildschirm und an welcher Position angezeigt wird. Anschließend genügt eine Tastenkombination, um die zuvor gespeicherte Arbeitsumgebung wiederherzustellen. Bis zu neun Szenen lassen sich direkt über die Tastatur aufrufen.

Schneller Zugriff auf gespeicherte Fenster-Sets

Als Alternative zu den Tastenkürzeln sind die in Cue gespeicherten Szenen auch über die Menüleiste oder auf MacBooks über ein Ausklappmenü unter der Notch erreichbar. In beiden Ansichten werden die gespeicherten Fensteranordnungen grafisch dargestellt, sodass sich die gewünschte Szene leichter finden lässt. Ergänzend kann der Start eines Programms als Auslöser für eine Szene dienen. Darüber hinaus lassen sich Szenen über spezielle Links mit Raycast, Alfred oder einem Stream Deck aufrufen.

Die App richtet sich insbesondere an Nutzer, die mehrere Monitore verwenden oder ihr MacBook regelmäßig mit externen Bildschirmen verbinden. Sie kann beispielsweise eine passende Fensteranordnung laden, sobald ein externer Bildschirm angeschlossen wird. Laut Entwickler erkennt die Anwendung angeschlossene Displays anhand von Modell und Seriennummer. Dadurch sollen die Fenster auch dann auf dem richtigen Bildschirm landen, wenn macOS deren interne Zuordnung nach einem Neustart oder dem Umstecken von Kabeln verändert.

Vollversion vorübergehend kostenlos

Die Basisversion von Cue ist auf zwei Szenen und die manuelle Bedienung beschränkt. Die für 8 Dollar erhältliche Vollversion erlaubt eine unbegrenzte Zahl von Szenen und kann diese abhängig von bestimmten Ereignissen automatisch aktivieren.

Der Entwickler hat zum Start von Cue einen Gutscheincode bereitgestellt, mit dem sich die Vollversion für begrenzte Zeit kostenlos freischalten lässt. Wer auf der Bezahlseite den Rabattcode CUEIFUN eingibt, kann die Vollversion noch bis zum 30. Oktober kostenlos freischalten.