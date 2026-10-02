Disney+ im Oktober: Die neuen Filme und Serien

Disney+ hat die Liste seiner Neustarts im Oktober veröffentlicht. Zumindest bei der Anzahl der Neuzugänge fällt der aktuelle Monat bei Disney+ deutlich verhaltener aus als bei Prime Video aus. Auf der Liste stehen elf Neustarts der Disney-Videodienste und fünf neue Katalogtitel.

Neue Naturserie aus Afrika

Zu den Highlights des Monats zählt Disney die Produktion „Wilde Erde: Afrika“ von National Geographic. Die siebenteilige Serie widmet sich der Tierwelt und den unterschiedlichen Landschaften des Kontinents. Die Dreharbeiten erstreckten sich über fast vier Jahre und führten durch knapp 30 Länder. Neben Naturaufnahmen kommen computergenerierte Darstellungen zum Einsatz, die die Entstehung und Entwicklung der afrikanischen Landschaften veranschaulichen sollen.

Disney setzt „The Kardashians“ fort

Die Serie „The Kardashians“ sorgt offenbar für genügend Abrufe, um mittlerweile in die achte Staffel zu gehen. Die neue Staffel begleitet Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall und Kylie bei beruflichen und persönlichen Veränderungen. Im Mittelpunkt stehen neue Beziehungen, familiäre Entwicklungen, die Aufarbeitung vergangener Konflikte und der Umgang mit neu gewonnener Unabhängigkeit.

Oasis-Dokumentation mit den Gallagher-Brüdern

„Oasis: Don’t Look Back In Anger“ begleitet Liam und Noel Gallagher bei ihrer Reunion-Tour „Oasis Live ’25“. Die Dokumentation zeigt Aufnahmen von den Konzerten und hinter den Kulissen sowie Eindrücke der Fans. Zudem enthält die Dokumentation das erste gemeinsame Interview der Gallagher-Brüder seit 20 Jahren.

Marvel schickt Vision auf die Flucht

In der neuen Marvel-Serie „Vision Quest“ lebt der neu erschaffene Vision im Verborgenen, um nicht als Waffe missbraucht zu werden. Der Titelheld versucht mithilfe verschiedener KI-Persönlichkeiten, seine Bestimmung zu finden. Als ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt wird, flieht er gemeinsam mit Thomas Shepard, der möglicherweise eine besondere Verbindung zu Vision hat.

Neustarts bei Disney+ im Oktober

2. Oktober

Tokyo Revengers – Staffel 3 (Hulu)

– Staffel 3 (Hulu) Coven Academy – Staffel 1 (Disney)

3. Oktober

Wilde Erde: Afrika (National Geographic)

5. Oktober

Family Guy: Happy Hell-o-ween – Halloween Special Premiere (Hulu)

7. Oktober

The Drop: FX`s A Snowfall Saga – Staffel 1 (Hulu)

– Staffel 1 (Hulu) Jamie Foxx: Take care of yourself (Stand-Up-Special) (Hulu)

8. Oktober

The Kardashians – Staffel 8 (Hulu)

9. Oktober

Oasis: Don’t Look Back in Anger (Hulu)

14. Oktober

VisionQuest – Staffel 1 (Hulu)

16. Oktober

The Real Rooneys – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)

21. Oktober

American Dad – Staffel 21 (Neue Folgen)

Neue Katalogtitel bei Disney+ im Oktober

2. Oktober

Die Frau des Nobelpreisträgers

7. Oktober

– Theresa Wolff – Nebel

9. Oktober

La Vie En Rose – Das Leben von Édith Piaf

16. Oktober

Obituary – Staffel 1-2

23. Oktober