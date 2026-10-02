Audible wieder für 99 Cent: Drei Monate zum Sparpreis

Audible hat erneut eine Sonderaktion für seinen vergleichsweise jungen Standard-Tarif gestartet. Über die Aktionsseite bei Amazon lässt sich Audible Standard drei Monate lang für jeweils 0,99 Euro buchen. Für den gesamten Aktionszeitraum werden somit lediglich 2,97 Euro fällig.

Das Angebot läuft laut Audible noch bis zum 28. Dezember. Anschließend verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch zum regulären Preis von 6,99 Euro pro Monat, sofern sie nicht zuvor gekündigt wird. Eine langfristige Vertragsbindung gibt es nicht.

Jeden Monat ein Hörbuch auswählen

Mit Audible Standard kann jeden Monat ein Hörbuch aus dem gesamten Audible-Katalog ausgewählt werden. Nicht genutzte monatliche Auswahlen werden allerdings nicht auf den Folgemonat übertragen.

Wichtig ist zudem der Unterschied zum teureren Premium-Abo: Die über Audible Standard ausgewählten Hörbücher stehen nur zur Verfügung, solange eine Standard-Mitgliedschaft aktiv ist. Nach einer Kündigung werden die Titel in der persönlichen Bibliothek gesperrt und bei einer erneuten Mitgliedschaft wieder freigeschaltet.

Beim Premium-Tarif werden Hörbücher dagegen über monatliche Guthaben gekauft und bleiben auch nach einer Kündigung dauerhaft verfügbar. Die Unterschiede zwischen den beiden Abo-Modellen hatten wir bereits im Zusammenhang mit einer früheren Audible-Aktion erläutert.

Diesmal drei Monate für 2,97 Euro

Im Sommer hatte Amazon bereits eine ähnliche Aktion angeboten. Damals konnten berechtigte Prime-Mitglieder Audible Standard sogar drei Monate kostenlos nutzen, während Nutzer ohne Prime-Mitgliedschaft jeweils 99 Cent bezahlten.

Aktuell bewirbt Audible den Standard-Tarif generell mit 0,99 Euro pro Monat für die ersten drei Monate. Nach Ablauf des Aktionszeitraums werden automatisch 6,99 Euro monatlich berechnet.