Erste Eindrücke zum Echo Spot: Leider ein Downgrade

Statt des Echo Dot mit Uhr verkauft der Onlinehändler Amazon seit Neuestem den Echo Spot. Der Echo Spot ist ein eleganter, sehr gefällig gestalteter Mini-Lautsprecher, der über einen zusätzlichen Touchscreen verfügt und sich sowohl als Wecker auf dem Nachttisch aber auch als kleine Infoanzeige in der Küche wohl fühlt.

Echo Spot und Echo Dot nebeneinander

Elegantes, dunkles Display

Wir haben die ersten Tage mit dem Neuzugang des Echo-Portfolios hinter uns und sind von den ästhetischen Entscheidungen Amazons zwar ganz angetan, mit dem alten Echo Dot mit Uhr kann es der Echo Spot (unserer Meinung) jedoch nicht aufnehmen.

Zum einen bietet der Echo Spot einen vergleichsweise kleinen Blickwinkel, in dem das Ablesen der Displayanzeige problemlos möglich ist. Während das Matrix-Display des Echo Dot mit Uhr aus nahezu jedem Winkel der Küche problemlos erfasst werden konnte, wird die Anzeige des Echo Spot dunkler, je größer man den Winkel zum Gerät werden lässt. Dabei hilft es nicht, dass das Display auch bei höchster Helligkeitseinstellung eher zurückhaltend beleuchtet wird.

Display-Helligkeit: Nicht per Sprachbefehl einstellbar

Uns ist es zudem nicht gelungen, die Helligkeit der Touchscreenanzeige per Sprachbefehl zu ändern. Hier muss entweder der Schieberegler in den Einstellungen des Echo Spot manuell betätigt oder die Alexa App zu Hilfe gezogen werden, um die Helligkeit am Mobilgerät zu ändern.

Keine Kamera, keine Videos

Grundsätzlich ist der Mehrwert des Touchscreen-Displays überschaubar. Zwar zeigt die neue Anzeige Zusatzinformationen wie die Tagestemperaturen oder laufende Timer mit der gewählten Akzentfarbe an, tummeln sich zu viele Informationen auf dem Display, werden diese jedoch so klein dargestellt, dass das schnelle Ablesen aus mehreren Metern Entfernung unmöglich wird, beziehungsweise werden die Infos auf mehrere Displays verteilt und erwarten eine Wischbewegung des Anwenders. Die Musikwiedergabe unterlegt der Echo Spot mit einer Daueranimation, die Aufmerksamkeit einfordert, diese aber nicht goutiert.

Zusatzinformationen werden nacheinander dargestellt

Der Ton des Echo Spot fällt solide und gut ausgewogen aus, kann es unserer Meinung jedoch nicht mit dem Echo Dot mit Uhr aufnehmen, der einen satteren Bass produziert und breitbandig einfach besser abgestimmt aufgetreten ist.

Zu guter Letzt haben wir seit der ersten Inbetriebnahme des Echo Spot auch mit leichten Verständigungsproblemen zu kämpfen. Das von uns gewählte Hot-Word “Echo” wird erstaunlich oft nicht erkannt und muss dem Echo Spot häufiger und lauter als dem Vorgänger entgegen gerufen werden, um eine Konversation zu eröffnen.

Drei Tasten: Mikro aus, lauter und leiser

Hier hoffen wir darauf, dass sich die Erkennung mit der Zeit noch verbessern wird und das neue Gerät die Eigenheiten unserer Aussprache erst noch lernen muss, alles in allem stehen wir jedoch kurz davor, in der Küche wieder zurück zum Echo Dot mit Uhr zu wechseln.

Trotz der schönen Anzeige fehlen dem Echo Spot die Argumente für das Touchscreen-Display, das leider auch nicht zum Führen von Videotelefonaten benutzt werden kann, da der Lautsprecher selbst auf eine integrierte Kamera verzichtet.

Von oben wischen: Schnellzugriff auf die Einstellungen

Dies prädestiniert den Echo Spot zwar für einen Platz als Wecker auf dem Nachttisch, im Schlafzimmer gehören wir jedoch zu den Menschen, die die Anzahl der dort platzierten Displays gerne so gering wie möglich halten und auch hier einem eher einfachen Echo-Gerät den Vorzug vor dem daueraktiven Bildschirm geben würden.

Teurer, leiser, schlechter ablesbar

Unser Fazit: Wer einen Echo mit Touchscreen möchte, greift zum Echo Show und kann hier auch einfach mal fernsehen – auch dies geht auf dem Echo Spot nicht. Verglichen mit dem Echo Dot mit Uhr fühlt sich der Echo Spot in der Küche leider wie ein Downgrade an.

Dies gilt jedoch leider nicht für den Preis. Der neue Echo Spot hat einen Listenpreis von 95 Euro und ist damit gut 30 Euro teurer als der Echo Dot der 5. Generation, der regulär für 65 Euro angeboten wird. Das Modell mit Uhr hat Amazon ja bekanntlich aus dem Vertrieb genommen. Und ja: Auch der neue Echo Spot setzt einmal mehr auf Amazons Hausnetzteil und nicht auf USB-C.