CrossOver 21 unterstüzt Dark Mode und neue Game-Controller

Genau Letzteres unterscheidet CrossOver von Virtualisierungslösungen wie Parallels oder VMware Fusion. Während diese Varianten lediglich die Basis für die Installation von Windows schaffen, ihr ergänzend also auch über eine Windows-Lizenz verfügen müsst, arbeitet CrossOver als „Übersetzer“. Die Anwendung benötigt keine Windows-Installation, sondern übersetzt die Windows-Befehle einzelner Programme für macOS & Co.

