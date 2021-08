Biskuits und Handtücher geschenkt: Apple veranstaltet „Ted Lasso“-Fan-Events

Die zweite Staffel von „Ted Lasso“, der wohl bislang erfolgreichsten Produktion auf Apple TV+ begleitend, rollt auch Apples Werbekampagne für die Comedy-Serie auf Hochtouren. Nutzer außerhalb der USA bleiben dabei allerdings weiterhin außen vor.

Apple begleitet die am 23. Juli gestartete zweite Staffel der Serie um Jason Sudeikis als Fußballtrainer mit drei sogenannten „Believe Fan Experience“-Events. Die Veranstaltungen finden an verschiedenen Orten in Los Angeles statt und wollen Fans der Serie mit DJs und Spielen unterhalten. Damit verbunden versprechen die Veranstalter „Ted Lasso“-Biskuits und kostenlose „Believe“-Handtücher für die ersten 10.000 Besucher.

Arrive early tomorrow. ⏰

📍 Starting at 4 PM on Christmas Tree Lane. Enjoy @TedLasso biscuits, live DJ music, soccer darts, games, and prizes.

🏟️ The first 10,000 fans at @BancStadium will receive a Ted Lasso “Believe” rally towel. pic.twitter.com/qs7J1BKneT

