Das erste Format auf ProSiebenSat.1 UHD wird am 13. August ab 19:00 Uhr ‚ran SAT.1 Bundesliga‘ mit dem Live-Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München sein. In den folgenden Wochen und Monaten sind weitere UHD-Highlights geplant. Beispielsweise folgt am 17. August der Supercup 2021 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. Die Zuschauer:innen können sich außerdem auf ausgewählte Show- Highlights, Spielfilme, Serien und Dokumentationen im ultrahochauflösenden Format freuen.

Neben Live-Sport werden auf dem Kanal zukünftig ausgewählte Sender-Highlights parallel zur Ausstrahlung in SD und HD auch in der höchsten Bildqualität UHD mit HDR zu sehen sein.

Das Medienunternehmen ProSiebenSat.1 hat angekündigt die eigenen UHD-Inhalte fortan auf dem neuen Event-Kanal ProSiebenSat.1 UHD bündeln zu wollen. Dieser startet mit dem Auftaktspiel der Fußball-Bundesliga am 13. August via Astra-Satellit bei HD+.

Neuer Event-Kanal via Astra-Satellit ProSiebenSat.1: Neuer UHD-Kanal startet am 13. August

