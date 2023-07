Creality K1: Die ersten Erkenntnisse beim 3D-Druck

Als blutige Anfänger haben wir euch bereits mit auf unseren ersten ernsten Ausflug in die Welt der 3D-Drucker genommen. Damals noch völlig naiv und unvorbereitet konnten wir die Rückmeldungen zum Artikel („Creality Ender-3 S1 Pro und der komplizierte Einstieg in den 3D-Druck“) noch nicht richtig einsortieren, inzwischen können wir viele der Empfehlungen, Tipps und Hinweise sehr gut nachvollziehen.

Komplett geschlossen: Der Creality K1 stinkt nicht und benötigt wenig Platz

Vor allem die Weisheit, dass 3D-Drucker keine Werkzeuge sondern vollwertige Hobbys sind. Wer einmal Erfahrungen mit der Fähigkeit gesammelt hat, digitale Vorlagen plötzlich in echte Objekte verwandeln zu können, der ist schnell damit beschäftigt kontinuierlich an der Optimierung der vorhandenen Druckkapazitäten zu arbeiten.

Neben der Feinjustierung der Druckvorgaben, dem Einsatz unterschiedlicher Slicer (das sind die Programme, die 3D-Modelle in druckbare .gcode-Dateien verwandeln), der Wahl des richtigen Filamentes, großzügigen Testdrucken mit immer gründlicheren Vorbereitungen und immer zahlreicheren Prototypen, macht die Wahl des Druckers den wohl signifikantesten Unterschied.

Vom Creality Ender-3 S1 Pro…

In das Abenteuer 3D-Druck sind wir bekanntlich mit dem Creality Ender-3 S1 Pro gestartet. Eines der beliebtesten Einsteigermodelle von einem der bekannteren Anbieter am Markt. Der Ender-3 S1 Pro (ab etwa 350 Euro zu haben) versteht sich seinerseits zwar schon auf das so genannte Auto-Leveling, also die exakte Ausrichtung der Druckplatte, bringt einen Touchscreen und Druckgeschwindigkeiten bis 160mm/s mit, verfügt allerdings auch noch über eine bewegliche Druckplatte und besitzt weder Gehäuse noch zusätzliche Lüfter oder eine WLAN-Anbindung.

Touchscreen einhaken, Transportschrauben lösen und los geht der Druck

Aber gerade Anwender, die ihre 3D-Drucker nicht in Hobbyraum oder Garage verstauen können, sondern diese innerhalb der eigenen vier Wände einsetzen, werden hier schnell mit mehreren Ärgernissen konfrontiert. Die Drucker ohne Gehäuse sind vergleichsweise laut, benötigen wegen des hin und her fahrenden Druckbettes relativ viel Platz und sorgen während längerer Druckaufträge für einen kontinuierlichen Kunststoffgeruch, der auch größere Räume zügig durchdringt.

Beim Creality Ender-3 S1 Pro ebenfalls suboptimal: Das Einstiegsmodell verfügt weder über eine begleitende Smartphone-Applikation, die einen Blick auf den Druckstatus zulässt oder über die Beendigung aktiver Druckaufträge informiert, noch lässt sich eine WLAN-Verbindung mit dem eigenen Rechner herstellen, um neue Druckaufträge direkt an die Maschine zu übermitteln. Der Ender-3 S1 Pro besteht auf die Kabelverbindung per USC-C oder die Druckdaten-Übergabe per SD-Karte.

Lüfter lassen sehr schnelle Druckgeschwindigkeiten zu

Zudem sei auch die Geschwindigkeit des Ender-3 als Faktor angeführt, die bei zunehmendem Einsatz des Druckers immer deutlicher ins Gewicht fällt. Für einzelne Projekte dürfte es den meisten Hobbyisten egal sein, ob diese nun viereinhalb oder sechs Stunden auf das Ergebnis warten, gerade in schnellen Prototyping-Phasen, in denen viele Druckaufträge schnell nacheinander abgearbeitet werden wollen, punkten Drucker, die pro Sekunde ein paar Millimeter mehr extrahieren können.

… zum Creality K1

Womit wir zur ersten Erkenntnis kommen: Fühlen sich die ersten Gehversuche in die Welt der 3D-Drucker nicht nur gut an, sondern auch so, als ob dort noch eine ganze Weile verweilt werden soll, dann darf es auch ruhig ein besserer Drucker sein. Für Einsteigermodelle finden sich auf dem Second-Hand-Markt immer dankbare Abnehmer.

Die Druckgeschwindigkeit in Echtzeit

Wir sind zum Creality K1 gewechselt. Das im April neu vorgestellte Model des Anbieters kommt auf Druckgeschwindigkeiten von bis zu 600mm/s, setzt auf einen beweglichen Druckkopf, so dass die Druckplatte während des Drucks nur noch nach unten fahren sich selbst aber nicht mehr bewegen muss, und kommt mit einem kompakten Gehäuse, das dennoch Platz für Druckerzeugenisse mit Maßen von bis zu 300 mm x 300 mm x 300 mm hat.

Mit Mac- und iOS-App für 559 Euro

Offiziell trägt der Creality K1 einen Verkaufspreis von 649 Euro, auf der Verkaufsplattform Geekbuying, die 3D-Drucker häufig zu sehr guten Preisen anbietet und auch unser Exemplar zur Post getragen hat, kann der geschlossene 3D-Drucker nach Eingabe des Gutscheincodes NNNCREK1 jedoch bereits für 559 Euro geordert werden.

Verglichen mit dem 349 Euro teuren Creality Ender-3 S1 Pro kostet der K1 also 200 Euro mehr und zielt auf Anwender ab, die bereits über mehrmonatige Erfahrungen mit dem Druck eigener Projekte verfügen und den Preisaufschlag für die zahlreichen Alltagsverbesserungen gerne in Kauf nehmen.

iPhone-App meldet den fertigen Druck

Diese fangen schon beim Auspacken an: Im Gegensatz zum Ender-3 S1 Pro muss der K1 nicht mehr selbst zusammengebaut werden. Hier gilt es lediglich drei Transportschrauben zu lösen und das Schutzmaterial aus dem Inneren des Plexiglas-Kastens zu befreien.

Anschließend muss nur noch die deutlich wertigere Touchscreen-Steuerung eingehängt werden, dann kann es auch schon losgehen. Der K1 wird nach dem Aufstellen über die iPhone-Applikation des Anbieters, Creality Cloud, mit dem eigenen WLAN verbunden und kann anschließend über die neue Mac-Applikation Creality Print direkt mit neuen Druckaufgaben gefüttert werden. Ohne Kabelverbindung, ohne das Ein- und Umstecken von SD-Speicherkarten.

Der Aufbau des Creality K1 im Video

Mac-App Creality Print

Der Software-Slicer Creality Print, der deutlich umfangreicher als der Creality Slicer auftritt, wurde nach Angaben der Macher dabei extra für die neue Generation der Drucker optimiert und bringt zahlreiche schlaue Algorithmen mit, die sich selbstständig um kleine Stützen (die so genannten Supports) oder die erweiterte Haftung des zu druckenden Objektes auf der Druckplatte mit Hilfe kleiner Haftfundamente (den so genannten Brims) kümmern.

Die neue Mac-Anwendung zeigt die voraussichtliche Restlaufzeit, aktuelle Temperaturen von Extruder und Druckbett und zahlreiche Statusinformationen an und ermöglicht jederzeit den Eingriff in laufende Projekte, etwa um hier die Temperaturen anzupassen, den Druck zu pausieren oder schlicht den Fortschritt zu überprüfen. Creality Print könnte auch ein Live-Kamerabild zeigen, die KI-Kamera für den K1, die für rund 30 Euro als Zubehör angeboten wird, haben wir jedoch noch nicht bestellt.

Der neue Slicer: Creality Print

Zweite Erkenntnis: Der Creality Slicer und die Übergabe der Druckdateien per USB-C-Kabel waren in Ordnung. Creality Print und die WLAN-Anbindung machen spontane Einsätze des K1 jedoch deutlich bequemer. Die einfache Drag-and-Drop Übergabe von Druckdateien, führt zudem dazu, dass wir den freien Platz auf der Druckplatte nun häufiger ausnutzen und öfter noch Kleinigkeiten wie beispielsweise diese Trillerpfeife mit in den Druckauftrag geben.

Mit guter Druckvorschau

Dritte Erkenntnis: Da wir gerade von der Trillerpfeife sprechen. Was mit zunehmender Nutzung des 3D-Druckers ganz deutlich wird, ist die Tatsache, dass die Maschine im regulären Alltag eher mit dem Druck von Vorlagen beschäftigt ist, wie sie sich zu Hauf auf Portalen wie printables.com finden lassen, und sich viele weniger um eigene Projekte kümmert, als wir anfangs gedacht hätten. So häufig müssen Ersatzteile für das alte Motorrad, defekte Griffe der schon in die Jahre gekommenen Spülmaschine oder genau angepasste Teile für den Hobbyraum dann doch nicht erstellt werden. Wir drucken dann doch eher Pfennigartikel, Spielzeug oder einen Gardena-Adapter „von der Stange“.

Dennoch gilt: Vor allem die schnellen 1-Click-Druckaufträge im Heimnetzwerk lassen den Creality K1 deutlich häufiger zum Einsatz kommen, als den Ender-3 S1 Pro, der für bestmögliche Druck-Ergebnisse eine Nachjustierung in regelmäßigen Abständen benötigt – Handgriffe die beim Creality K1 ebenfalls wegfallen.

Echtzeitdaten und Statusmeldungen

Zudem tritt der K1 deutlich raumsparender auf. Die nach hinten ausgelagerte Spulen-Halterung entfernt die Filament-Rolle aus dem Blickfeld, der beleuchtete Druckbereich erlaubt es Nachwuchs-Gestaltern, mit der Nase am Plexiglas zu kleben ohne den Druck damit negativ zu beeinflussen. Die mitgelieferten Gummifüße entfernen Vibrationen, die gute Beleuchtung lässt Ergebnisse schnell begutachten.

Und unendlich vielen Konfigurationsoptionen

Besser und schlechter für Einsteiger

Der K1 ist mit seinen Aufpreis von 200 Euro spürbar teurer als der Ender-3 S1 Pro und damit gleichermaßen das bessere und das schlechtere Einsteigergerät: 3D-Druck-Neulinge sind gut damit beraten, ihre Hörner erst mal an einem günstigen Modell abzustoßen und hier entweder zu begeisterten Hobbyisten heranzureifen oder die nüchterne Erfahrung zu machen, dass es außer Einkaufswagen-Chips, Besteckschubladen-Einsätzen und Kinderspielzeug nur wenig wirklich praktische Objektvorlagen gibt, die den Einsatz eines 3-D Druckers rechtfertigen. Hier muss selbst Hand angelegt werden.

Mit dem K1 fällt man als Einsteiger allerdings weniger häufig auf die sprichwörtliche Schnauze, freut sich über schnellere Ergebnisse und minimierte Negativ-Beeinträchtigungen des eigenen Wohnraums.

Wir jedenfalls sind angefixt vom Entwerfen eigener Objekte, orientieren uns aktuell von der kostenpflichtigen 3D-Anwendung Shapr3D hin zur Community-Empfehlung Tinkercad um und sehen die Vorteile, die geschlossene Systeme mit unbeweglichen Druckplatten gegenüber den Druckbettschubsern mitbringen, inzwischen sehr deutlich.