Keyboard 81 Pro: Mechanische Mac-Tastatur von OnePlus und Keychron

Bevor ihr das Keyboard 81 Pro jetzt allerdings vorschnell in den Warenkorb legt, sei darauf hingewiesen, dass es die Tastatur zumindest bislang ausschließlich mit amerikanischem Tastenlayout gibt. Die Sondertasten sind dabei dann so gewählt, dass sich das Keyboard neben macOS auch mit Windows und Linux verwenden lässt.

Das Keyboard 81 Pro wurde in Zusammenarbeit mit dem in diesem Bereich etablierten Hersteller Keychron konzipiert, der die Tastatur unter der Bezeichnung Keychron X OnePlus übrigens ebenfalls vertreibt. Zumindest die Produktbeschreibung verspricht hier ein attraktives Eingabegerät für die Fans von mechanischen Tastaturen:

Insert

You are going to send email to