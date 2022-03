Controller für HomeKit 5.12: Widgets und zahlreiche Verbesserungen

Die vollständige Liste der mit der aktuellen App-Version integrierten Neuerungen hängen wir unten an. Zuvor eine kleine Zusammenfassung der App-Funktionen für alle, die Controller für HomeKit noch nicht kennen. Bei der Anwendung handelt es sich um eine der leistungsfähigsten und umfangreichsten Lösung für die HomeKit-Steuerung und Verwaltung, der Apples Home-App nicht im Ansatz das Wasser reichen kann. Controller für HomeKit zeigt alle im Haus vorhandenen Geräte übersichtlich und soweit möglich mit zusätzlichen Details an. Vorhandene Kameras lassen zu einer zentralen Ansicht mit modifizierbarem Raster kombinieren. Auch bietet Controller für HomeKit umfassend erweiterte Optionen beim Erstellen von Automationen und stellt nicht zuletzt die Möglichkeit zur Verfügung, das heimische HomeKit-Setup per Backup zu sichern und bei Bedarf auch aus einer vorigen Datensicherung wiederherzustellen.

