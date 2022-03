Apple Studio Display: Glasreiniger ist tabu

Apropos Bildschirm: Der Gedanke an scharfe Reinigungsmittel und beschädigte Oberflächen ruft uns einen alten Workaround für die „Staingate“-Flecken auf Apple-Notebooks in Erinnerung. Hierbei hat man die oberste Bildschirmschicht mit Listerine entfernt .

Ohnehin würden wir es uns zweimal überlegen, ob man den Bildschirm tatsächlich in der Variante mit Nanotexturglas benötigt. Letztendlich ist dies nur der Fall, wenn sich am Aufstellungsort extreme Spiegelungen beispielsweise von Fenstern oder Lichtquellen nicht vermeiden lassen. In der Standardversion präsentiert sich die Bildschirmoberfläche nicht nur deutlich robuster, sondern liefert auch ein besseres, schärferes Bild.

Schon bei der Standardausführung des Bildschirms lautet die Empfehlung, am besten ein geeignetes und lediglich angefeuchtetes Tuch zu verwenden. Wenn überhaupt Reinigungsmittel verwendet werden, dann sollte man hier auf spezielle Bildschirmreiniger setzen. Gewöhnlicher Fensterreiniger oder dergleichen ist in der Regel zu aggressiv und somit keine gute Idee.

