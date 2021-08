Conrad Connect: IoT-Plattform korrigiert Preise nach unten

Auch die Kosten von zusätzlichen Add-ons & Services reduziert Conrad Connect deutlich. So kosten zehn zusätzliche private Projekte statt 5,95 Euro nur noch 1,49 Euro und zwei weitere Dashboards nun ebenfalls 1,49 Euro (ehemals 4,76 Euro). Die nicht mehr in den Abo-Paketen inkludierten SMS-Benachrichtigungen lassen sich optional in Zehner-Schritten für 1,99 Euro statt 2,38 Euro hinzubuchen.

Insert

You are going to send email to