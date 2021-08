Apple TV+: „Physical“ wird verlängert, „Little Voice“ eingestellt

Das Showbusiness-Portal Deadline ist in der Branche gut verdrahtet und gehört so häufig zu den am besten informierten Quellen, wenn es um die langfristige Zukunft von Serien-Produktionen und die Verlängerung laufender Verträge geht.

Entsprechend verlässlich dürften die Informationen sein, die Deadline zum Fortbestand der Apple TV+-Produktionen „Physical“ und „Little Voice“ aufgeschnappt hat.

„Physical“ bekommt eine zweite Staffel

„Physical“ spielt in den 1980er-Jahren und wird von Apple als sogenannte „Dramedy“ kategorisiert. Die 10 Folgen starke Staffel 1 startete am 18. Juni 2021 auf Apple TV+ und dockt an die damals unglaublich populäre Aerobic-Bewegung an, vor deren Hintergrund die Serie das Schicksal der Hausfrau Sheila Rubin erzählt.

Rubin hat mit ihrem Alltag, ihrem Mann und eigenen Dämonen zu kämpfen und sucht in der Aerobic-Bewegung erst die Flucht vor dem stressigen Alltag, dann den kommerziellen Erfolg.

„Little Voice“ wird nach Staffel 1 abgesetzt

Ganz anders soll es um die im Juli 2020 angelaufene Drama-Serie „Little Voice“ (in Deutschland „Her Voice“) bestellt sein. Die Produktion von J.J. Abrams, in der eigens komponierte Songs vorgetragen wurden, wird nach den neun Episoden der ersten Staffel nun keine neuen Folgen mehr nachlegen.

Die Serie, die sich der musikalischen Diversität New Yorks verschrieben hatte, brachte es im Schatten von Ted Lasso, Mythic Quest, Physical und Schmigadoon nicht auf ausreichend Abrufe im Katalog des Video-Streaming-Dienstes.

Alle Apple TV+ Serien im Blick

Einen ganz guten Überblick auf alle bei Apple TV+ verfügbaren Serien bietet das Presse-Portal unter apple.com/tv-pr/originals. Hier listet Apple neben den bereits verfügbaren Titeln auch die angekündigten Neuerscheinungen und lässt euch zwischen Serien, Kinder-Inhalten und Filmen hin und her springen.