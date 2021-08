iTunes Match: Bei vielen Anwender funktioniert gar nichts mehr

Betroffene Nutzer sehen lediglich das der Upload stehen bleibt, haben aber keine Möglichkeit dieses zurückzusetzen oder erneut anzuwerfen. So bleibt betroffenen Anwendern nur die Hoffnung, dass die zunehmende Berichterstattung die Aussetzer auf Apples Radar spült und so dafür sorgt, dass Cupertino eine Handvoll Software-Ingenieure abstellt, die sich doch noch mal mit iTunes Match auseinandersetzen.

Oder zumindest in der Theorie. In der Praxis hat iTunes Match seit einigen Tagen mit erheblichen Erreichbarkeitsprobleme zu kämpfen, die inzwischen nicht nur in Apples offiziellem Support Forum , auf dem Community-Portal reddit.com und in den sozialen Netzwerken thematisiert werden.

Die jährlich 25 Euro teure MP3-Ablage gestattet den Fans eigener Musiksammlungen diese bei Apple zu lagern und so jederzeit zum Zugriff zur Verfügung zu haben. Für den veranschlagten Pauschalpreis bietet Apple Platz für bis zu 100.000 Lieder (Käufe aus dem iTunes Store rechnen nicht gegen das Limit) und stellt diese dann in den hauseigenen Musik-Anwendungen auf Mac, iPhone und iPad zur Verfügung.

Insert

You are going to send email to