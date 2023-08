Zwei Rechner, ein Arbeitsplatz: Anker KVM-Switch mit Hub und PD

Das Schreibtisch-Accessoire wird von Anker mit einem 100-Watt-Netzteil ausgeliefert und lädt verbundene MacBooks mit bis zu 65 Watt Ladeleistung. Der zusätzlich verfügbare USB-C-Port bietet zudem noch bis zu 20 Watt über den Power-Delivery-Standard an und ist damit in der Lage verbundene iPhone-Modelle schnellstmöglich mit Strom zu versorgen.

Das KVM-Switch setzt dabei voraus, dass einer der beiden verbundenen Rechner per USB-C verkabelt wird, der anderen dann wahlweise per USB-C, DisplayPort oder HDMI.

Ein per Kabel ausgelagerter, magnetischer Umschalter gestattet den schnellen Wechsel des aktiven Rechners, der sein Videosignal entweder an einen angeschlossenen Monitor mit einer 4k-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 60 Hz übergeben kann oder in der Lage ist zwei Displays mit einer maximalen Bildwiederholrate von 30 Hz zu bespielen.

Mit der 553 USB-C Docking Station bietet der Zubehör-Anbieter Anker jetzt einen neuen KVM-Switch an, der nicht nur zwei Videosignale per DHMI und DisplayPort bzw. USB-C entgegennehmen kann, sondern sich zudem auch um die Stromversorgung über den Power-Delivery-Standard kümmert und Platz für Peripheriegeräte bietet.

