Betrugsverdacht: Im Zweifelsfall sperrt Apple die ganze Apple ID

Der Erfahrungsbericht eines Apples-Nutzers über den Umgang Cupertinos mit Hinweisen auf möglichen Account-Missbrauch, wirft ein Scheinwerferlicht darauf, wie schnell die eigene digitale Existenz von Apple ausradiert werden kann.

So berichtet ein Reddit-Nutzer davon, dass sein iPhone den Besuch des App Stores zum Laden verfügbarer App-Aktualisierungen eines Tages plötzlich mit der Hinweis-Meldung „Ihr Konto wurde gesperrt“ quittierte.

Der Anwender trat daraufhin in Kontakt mit Apples Support, bekam von diesem aber lediglich die Bestätigung, dass dessen Apple ID auf Grund „betrügerische Muster“ gesperrt wurde.

Apple selbst wollte hier nicht ins Detail gehen und darüber informieren welche Muster bzw. welche Aktivitäten genau die Sperre veranlasst hätten, gab aber die Auskunft, dass kein Weg an der Erstellung einer gänzlich neuen Apple ID vorbei führen würde:

[…] Ich wende mich an den Kundendienst. Sie sagen mir, dass ich gegen die Geschäftsbedingungen des App Stores verstoßen habe. Ich bitte sie um eine Erklärung und sie sagen, dass das Konto wegen „betrügerischer Muster“ markiert wurde. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet oder was ich mit meinem iPhone getan haben könnte, das einen Betrug darstellen würde.

Der Kundenbetreuer sagt mir, dass ich eine neue Apple-ID erstellen muss. Als ich ihn frage, was mit all den Inhalten geschieht, für die ich im Laufe der Jahre bezahlt habe, sowie mit den Abonnements, für die ich derzeit bezahle, sagt er mir, dass er nichts tun kann und dass ich keine Rückerstattung erhalten kann.

Ich bitte darum, mit einem Manager zu sprechen. Die Apple-Supportmanagerin ruft mich an und bestätigt alles, was der Vertreter gesagt hat. Sie sagt immer wieder, dass sie „meine Frustration versteht“. Oh, danke. Sie sagt, dass es auch für sie frustrierend ist, da so etwas häufig vorkommt. Da fange ich an zu lachen. Ich frage sie: „Das passiert häufig, und Sie haben noch keine Lösung gefunden!?!?“ Sie entschuldigt sich weiter und sagt mir, dass ich vielleicht im Forum des Kundensupports posten kann, und wenn das genug Leute tun, wird vielleicht eine Änderung vorgenommen. […]