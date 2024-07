ClipBook: Speicher-App für die Zwischenablage wird langsam erwachsen

Die Menüleisten-App ClipBook wurde seit ihrer letzten Erwähnung bei uns nennenswert in ihrem Funktionsumfang erweitert. Die Mac-Anwendung ist inzwischen in Version 1.5.0 verfügbar und der Entwickler hat mit dem letzten Update verschiedene Anregungen aus der Nutzergemeinschaft in die Praxis umgesetzt.

ClipBook ist eine der inzwischen in verschiedensten Ausführungen erhältlichen Apps zur Verwaltung der Zwischenablage bzw. zum Zugriff auf den Verlauf der hier zwischengespeicherten Objekte. Bevor ihr weiterlest, könnte diese Information jedoch interessant sein: ClipBook beschränkt sich auch weiterhin auf die Aufbewahrung von Text und darauf basierend Links. Mit Bildern fängt die Anwendung weiterhin nichts an.

ClipBook setzt Fokus auf Texte

Die Anzahl der aufbewahrten Zwischenablage-Schnipsel ist in ClipBook nicht begrenzt. Daher empfiehlt es sich, regelmäßig einzelne Einträge zu entfernen oder den Speicher der App ab und an komplett zu löschen. Die „Clear all“-Option lässt sich bei einem Klick auf das Menüleistensymbol von ClipBook auswählen.

Von dort aus kann man auch das neu hinzugekommene Einstellungsmenü öffnen. Darüber kann man jetzt nicht nur auf das Erscheinungsbild der App Einfluss nehmen, sondern auch die Privatsphäre-Einstellungen ändern und selbst entscheiden, ob sensible Inhalte wie Passwörter oder auch temporär in der Zwischenablage abgelegte Elemente wie Einmalcodes in die Verlaufsliste übernommen werden sollen.

In der Verlaufsliste selbst ist es nun möglich, einzelne Elemente zu editieren. Ihr könnt auf diese Weise beispielsweise Fehler aus dem kopierten Text entfernen oder dort abgelegte Internetlinks anpassen.

Schnell und effektiv per Tastatur gesteuert

ClipBook lässt sich zwar auch mit der Maus bedienen, die Tastatursteuerung ist allerdings deutlich schneller und effektiver. Neben dem Aufruf der Liste mit allen Einträgen lassen sich auch einzelne davon mithilfe der Tastatur auswählen, löschen oder bearbeiten und in das zuletzt aktive Programm übernehmen.

ClipBook wird komplett kostenlos angeboten, muss sich jedoch gegen wesentlich leistungsfähigere Anwendungen wie Maccy stellen, die man ebenfalls kostenlos nutzen kann – wobei sich der Entwickler von Maccy generell über eine Spende freut und seine App alternativ zum direkten Download auch zum Preis von 9,99 Euro über den Mac App Store anbietet.