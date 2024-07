Sky Stream startet am 31. Juli in Deutschland

Sky Stream wurde ja im Frühjahr schon angekündigt. Jetzt ist auch ein konkreter Starttermin für das neue Kombipaket des Pay-TV-Senders Sky verfügbar. In Deutschland können Neukunden das Angebot vom 31. Juli an buchen, Interessenten in Österreich werden derweil weiterhin ohne konkretes Datum auf das kommende Jahr vertröstet.

Aktuell spricht Sky im Zusammenhang mit der Buchbarkeit von Sky Stream übrigens ausschließlich von einem Angebot für Neukunden. Über Wechselmöglichkeiten für bestehende Kunden will der Anbieter jedoch in Kürze informieren.

Sky verkauft das neue Paket als Komplettangebot mit der Möglichkeit zum Zugriff auf kostenpflichtige Inhalte von Sky, Free-TV-Sender in HD, Apps und die Inhalte von Streaming-Diensten. Eine gemeinsame Benutzeroberfläche bringt all diese Inhalte unter einen Hut. Vom Grundprinzip ist das Ganze vergleichbar mit Angeboten wie MagentaTV der Telekom oder auch was sich bei Vodafone GigaTV nennt.

TV-Box für Streaming-Dienste und lineare Kanäle

Die Inspiration von Sky dürfte hier insbesondere auch die Tatsache sein, dass der klassische Hausanschluss, ob Kabel oder Satellit, zunehmend durch Onlinelösungen ersetzt wird. Sky Stream setzt in vollem Umfang auf den Empfang und Konsum über das Internet, die klassischen TV-Anschlüsse spielen dabei keine Rolle mehr.

Die Sky Stream Box verbindet sich über Ethernet oder WLAN mit dem Internet. Drahtlos wird dabei auch Wi-Fi 6 unterstützt. Die maximale Auflösung liegt bei 4K mit Unterstützung für HDR 10 und Dolby Vision. Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung mit hintergrundbeleuchteten Tasten enthalten.

Preislich platziert sich Sky Stream zum Start auf jeden Fall attraktiv. Die für den Empfang benötigte Streaming-Box ist Sky zufolge inklusive Sky Entertainment mit Netflix bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Bestandteil des Pakets ist auch der Empfang von Free-TV-Kanälen in HD-Qualität, hier sind auch sämtliche Free-TV-Sender der Sendergruppe ProSiebenSat.1 enthalten. Die Sky-Klassiker wie Bundesliga, Sport oder Cinema können Nutzer von Sky Stream dann selektiv hinzubuchen. Entsprechende Preisinformationen folgen wohl spätestens beim Start des Angebots.