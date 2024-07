Zwischenablage-Manager Maccy: Letztes Update vor dem Neuanfang

Der Zwischenablage-Manager Maccy ist in Version 1.0 erschienen. Mit diesem Update stellt der Entwickler der App die Arbeit an der ursprünglichen Version von Maccy größtenteils ein. Die App soll in der Folge nun komplett neu aufgebaut und mit Unterstützung für die neuesten Apple-Technologien ausgestattet werden.

Wir haben im vergangenen Monat bereits über diesen Plan des Entwicklers berichtet. Die grundlegende Überarbeitung der App öffnet nicht nur die Türen für zusätzliche Funktionen, sondern sollte gleichermaßen die Arbeit des Entwicklers vereinfachen und die Leistung der Anwendung bei ihren Nutzern verbessern.

Einziges Manko ist die Tatsache, dass künftige Versionen von Maccy nicht mehr mit älteren Versionen des Mac-Betriebssystems als macOS 14 kompatibel sein werden. Der Entwickler hat mit Blick auf diese Einschränkung aber auch schon dargelegt, dass inzwischen 87 Prozent aller Maccy-Downloads von Rechnern erfolgen, auf denen macOS 15 läuft. Zudem wird die eben in Version 1.0 veröffentlichte und auch mit älteren Macs kompatible Versionen von Maccy erstmal weiterhin nutzbar bleiben und wenn möglich auch noch einige Zeit mit Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates versorgt.

Einen Zeitplan für seine nächsten Schritte hat der Entwickler bislang noch nicht vorgelegt.

Erstklassiger Zwischenablage-Manager

Maccy ist eine hervorragende Erweiterung für Mac-Nutzer, denen die Standardfunktionen der Zwischenablage von macOS zu sehr beschränkt sind. Die Anwendung sitzt in der Menüleiste und hält dort die zuletzt in die Zwischenablage kopierten Texte und Objekte für den erneuten Zugriff bereit.

Wie umfangreich dieses Protokoll ausfällt, kann man als Nutzer selbst entscheiden. Der Standardwert der 200 zuletzt gespeicherten Einträge lässt sich über die Einstellungen der App anpassen.

Neben den Inhalten der Zwischenablage an sich hält Maccy in der Menüleiste auch die Information bereit, wann und mit welcher App diese jeweils zuletzt benutzt wurden. Die letzten neun von Maccy vorgehaltenen Objekte kann man auch direkt per Tastenkürzel abrufen.

Maccy lässt sich über die Projektseite bei GitHub kostenlos laden. Wer die App zum Preis von 9,99 Euro im Mac App Store kauft, unterstützt den Entwickler bei seiner weiteren Arbeit an dem Programm.