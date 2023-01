Clipboard-Manager Pasty archiviert die Zwischenablage

Mit Pasty wollen wir auf einen vergleichsweise jungen Manager für die Mac-Zwischenablage aufmerksam machen, der eben erst mit einer Reihe von Verbesserungen und Funktionserweiterungen in Version 1.9.0 veröffentlicht wurde. Die App erweitert die Möglichkeiten im Zusammenhang mit der macOS-Zwischenablage und bietet damit verbunden die Option, die Inhalte auch erweitert in unterschiedliche virtuelle Regale zu sortieren.

Copy-Inhalte in Regale sortieren

Grundsätzlich hat Pasty erstmal keinen direkten Einfluss auf die Verwendung der Standard-Zwischenablage und ihr könnt die Befehle zum Kopieren und Einfügen von Text oder Objekten wie gewohnt über die Menüleiste oder per Tastenkürzel verwenden. Seine Stärken als Manager für die Zwischenablage kann Pasty dann ausspielen, wenn ihr auf Inhalte zugreifen wollt, die zuvor in der Zwischenablage waren, mittlerweile aber durch neue kopierte Objekte ersetzt wurden. Über das App-Symbol in der Menüleiste oder einfach per Tastenkürzel lassen sich die Pasty-Regale vom oberen Bildschirmrand her einblenden und ihr könnt das entsprechende Objekt per Doppelklick oder durch Drücken der Eingabetaste an der aktuellen Cursor-Position einsetzen.

Sinnvollerweise landen kopierte Passwörter nicht im Archiv von Pasty. Darüber hinaus ist es auch möglich, einzelne Anwendungen gezielt aus der Erfassung durch die App auszuklammern.

Speichert auch über mehrere Wochen hinweg

Über die Einstellungen der Anwendung lässt sich festlegen, wie umfangreich das durch Pasty gesammelte Archiv der Zwischenablage ausfallen soll. Als Standardwert ist hier eine Woche vorgesehen, alternativ kann man einen Zeitraum zwischen einer Stunde oder einem Jahr festlegen. Um auch in größeren Archiven schnell zu finden, was man sucht, ist Pasty mit einer leistungsfähigen Suchfunktion ausgestattet oder man kann die Inhalte nach zugehörigen Apps sortieren.

Pasty lässt sich kostenlos im Mac App Store laden und mit eingeschränktem Funktionsumfang nutzen. Mit der Vollversion stehen dann beispielsweise Optionen wie eine verbesserte Suchfunktion, eine unbegrenzte Anzahl von Regalen und weitere erweiterte Funktionen zur Verfügung.

Die Vollversion der App ist wahlweise als Einmalkauf für 17,99 Euro oder im Abo für 0,99 Euro pro Monat erhältlich.