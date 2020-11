Clicker bringt Standalone-Player für YouTube auf den Mac

Mit Clicker für YouTube packen die Entwickler von dbk labs die Weboberfläche von YouTube in eine eigenständige Desktop-Anwendung und ergänzen den gewohnten Funktionsumfang um verschiedene Erweiterungen, darunter einen Ad-Blocker und einen Bild-in-Bild-Modus.

Clicker für YouTube will ähnlich wie die bereits für die Video-Angebote von Netflix, Disney oder Amazon erhältlichen dbk-Apps eine komfortable Nutzung des Dienstes auf dem Mac ermöglichen. Allerdings hier und da auch mit Einschränkungen, so resultiert der beworbene Bild-in-Bild-Modus nicht in einem Fenster, das stets über allen Anwendungen schwebt, sondern stellt diese Funktion lediglich auf die Clicker-App selbst bezogen bereit. Natürlich kann man dass kleine Fenster aber in einer freien Ecke des Bildschirms platzieren, während man im Vordergrund mit einer anderen App tätig ist.

Die Entwickler bieten Clicker für YouTube derzeit zum Einführungspreis von 3,99 Dollar an. Regulär sollen dann 7,99 Dollar fällig werden. Ihr könnt eure Kaufentscheidung allerdings zunächst von einen Praxistest abhängig machen, nach dem Download lässt sich Clicker für YouTube sieben Tage lang ohne Einschränkungen kostenlos nutzen.