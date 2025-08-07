CleanMyKeyboard schaltet die Tastatur zum Putzen aus

Auch wenn wir schon länger nicht mehr über Apps berichtet haben, die beim Reinigen der Mac-Tastatur unterstützen, sollte man dies regelmäßig tun. Und zwar auch dann, wenn man nicht gerade einen Kaffee darüber geschüttet oder die Tasten mit Ketchup-Fingern verklebt hat.

Mit CleanMyKeyboard ist eine weitere Mac-Anwendung verfügbar, die beim Reinigen der Tastatur hilft. Wir greifen die Anwendung heute anlässlich der neu veröffentlichten Version 1.1 auf, die unter anderem eine deutsche Lokalisierung im Gepäck hat.

In erster Linie dürften die Besitzer von Apple-Notebooks Zielgruppe für solche Anwendungen sein. Die verschiedenen MacBook-Modelle verfügen ja längst über keine dedizierte Einschalttaste mehr, sondern fahren hoch, sobald man eine Taste auf der Tastatur drückt. Zudem ergibt sich hier und da auch die Notwendigkeit, die Tastatur eines laufenden Macs zu putzen. Prima, wenn man seine Tastatur dazu ausschalten kann, ansonsten helfen hier ebenfalls Apps wie „CleanMyKeyboard“.

Die Anwendung zeigt einfach nur ein Fenster mit einer großen Taste zum Sperren der Tastatur an. Wenn die Tastatursperre aktiv ist, wird die Taste rot und ein weiterer Klick darauf bringt die Tastaturfunktionen wieder zurück.

„CleanMyKeyboard“ lässt sich kostenlos im Mac App Store laden.

CleanupBuddy sperrt auch die Maus

In der Vergangenheit haben wir schon verschiedene andere Anwendungen vorgestellt, die dasselbe Problem behandeln. Wenn ihr zusätzlich zur Tastatur auch die Maus vorübergehend deaktivieren wollt, beispielsweise um das Trackpad zu reinigen, wäre vor allem noch einmal CleanupBuddy zu erwähnen.

Bei „CleanupBuddy“ könnt ihr frei entscheiden, ob ihr die Tastatur, die Maus oder beides sperren wollt. Da die Maus ebenfalls gesperrt wird, lässt sich die Sperre nicht per Mausklick aufheben. Stattdessen muss man hier die beiden Befehlstasten drei Sekunden lang drücken, um wieder wie gewohnt arbeiten zu können.

„CleanupBuddy“ lässt sich direkt beim Entwickler kostenlos laden.