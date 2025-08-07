GPT-5 kommt heute: Frühe Enthüllung über GitHub und Microsoft

Am heutigen Abend um 19 Uhr deutscher Zeit will OpenAI ein neues Streaming-Event mit dem Titel „LIVE5TREAM“ abhalten. Zahlreiche Hinweise sprechen dafür, dass dabei das neue KI-Modell GPT-5 vorgestellt wird.

Frühe Enthüllung über GitHub

Bereits vorab sind über verschiedene Kanäle zentrale Informationen durchgesickert, darunter eine versehentlich veröffentlichte GitHub-Mitteilung und eine aktualisierte Copilot-Version von Microsoft.

Die GitHub-Meldung, die kurzzeitig online war, nennt vier Varianten von GPT-5:

gpt-5 : Ausgelegt für komplexe logische Aufgaben und mehrstufige Problemlösungen.

: Ausgelegt für komplexe logische Aufgaben und mehrstufige Problemlösungen. gpt-5-mini : Ressourcenschonende Variante für kostenkritische Anwendungen.

: Ressourcenschonende Variante für kostenkritische Anwendungen. gpt-5-nano : Optimiert für Geschwindigkeit und niedrige Latenz in zeitkritischen Szenarien.

: Optimiert für Geschwindigkeit und niedrige Latenz in zeitkritischen Szenarien. gpt-5-chat: Konzipiert für multimodale, kontextreiche Dialoge in Unternehmensumgebungen.

Alle Versionen sollen über verbesserte Fähigkeiten bei Programmieraufgaben und komplexem Sprachverständnis verfügen.

Copilot wirbt bereits mit GPT-5

Neben GitHub hat auch Microsoft auf GPT-5 umgestellt. In den aktuellen Update-Notizen von Copilot für macOS ist GPT-5 in einem neuen „Smart Mode“ integriert, der laut Beschreibung intuitivere Gespräche und bessere Argumentationsketten ermöglichen soll. Gleichzeitig wurde die Anwendung für Mac-Nutzer technisch überarbeitet und läuft nun vollständig nativ.

Offiziell bestätigt wurde der GPT-5-Start durch OpenAI bislang nicht. Die Summe der Hinweise legt jedoch nahe, dass die Vorstellung des Modells Teil des heutigen Live-Events sein wird. Neben der GitHub-Integration und der Microsoft-Ankündigung hatten in den vergangenen Tagen auch OpenAI-Mitarbeiter auf sozialen Plattformen eine bedeutende Veröffentlichung angekündigt. CEO Sam Altman hatte bereits am Wochenende eine entsprechende Andeutung gemacht.

Die Einführung von GPT-5 fällt in eine Woche, in der OpenAI bereits zwei kleinere KI-Modelle unter Open-Source-Lizenz bereitgestellt hat.