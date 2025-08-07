Für unterwegs und zuhause
Netgear Nighthawk M7 Pro: Der erste mobile 5G-Router mit WiFi 7
Mit dem Nighthawk M7 Pro hat Netgear sein Produktangebot um den weltweit ersten mobilen 5G-Router, der auch den WLAN-Standard WiFi 7 unterstützt, erweitert. Das bei Netgear mit der Modellnummer MR7450 geführte Gerät soll sich nicht nur für den Einsatz unterwegs oder als Backup eignen, sondern leistungsstark genug sein, um als primäre Internetverbindung im privaten Bereich zu dienen.
Dank seiner 5G-Konnektivität unterstützt der Router zumindest theoretisch eine Maximalgeschwindigkeit von 6 Gbit/s. Das Gerät kann mit bis zu 64 WLAN-Clients gleichzeitig verbunden werden und deckt laut Hersteller eine Fläche von bis zu 93 Quadratmetern ab. Ein 2,8 Zoll großes Farbdisplay zeigt während des Betriebs Statusinformationen wie Datenverbrauch, Signalstärke und die Anzahl verbundener Geräte an.
Der integrierte Akku mit 5.040 mAh Kapazität ermöglicht einen mobilen Betrieb über bis zu 13 Stunden hinweg. Im stationären Einsatz lässt sich der Akku entnehmen und man kann den M7 Pro stattdessen dauerhaft über USB-C mit Netzstrom versorgen.
Der Nighthawk M7 Pro unterstützt Dual-Band-WLAN mit den Frequenzbereichen 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Die Verbindung zum lokalen Netzwerk kann alternativ auch über Ethernet erfolgen, die integrierte Schnittstelle unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 2,5 Gbit/s. In Innenräumen oder bei schwachem Netzempfang lässt sich die Empfangsleistung durch den Anschluss von externen Antennen verbessern, Netgear hat den neuen Router hierfür mit zwei TS9-Anschlüssen ausgestattet.
Der Nighthawk M7 Pro lässt sich zum Preis von 999 Euro direkt bei Netgear oder bei Vertriebspartnern wie Amazon bestellen.
Günstigere 5G-Router für unterwegs
Wer auf der Suche nach einem günstigeren mobilen 5G-Router ist, kann einen Blick auf unsere kürzlich veröffentlichten Reviews des Netgear Nighthawk M3 und des TP-Link M8550 werfen:
- Netgear Nighthawk M3: Wir haben uns den mobilen 5G-Router angeschaut
- 5G zum Mitnehmen: TP-Link M8550 überzeugt als mobiler WLAN-Router
Der Preis ist ein unterirdischer Witz!
Hahaha, ich lach mich schlapp – habe mit 500 gerechnet. Die sollen mal schön im Regal liegen bleiben.
und wieder kein eSIM Support.
Echt schlecht bei dem Preis.
Schnapper!
Der TP-Link kann fast dasselbe für einen Drittel des Geldes. Als ob man sich da noch einen Nighthawk kaufen würde.
Kann dieser jetzt beliebige vpn? Oder kennt der auch nur eine fixe Liste mit den üblichen Verdächtigen aber privates VPN zu eigenem Server nicht möglich
War damals der Grund warum ich zu dem rutx50 gegriffen habe.
Hatte zuvor einen gl.inet aber der verlor regelmässig die Verbindung. War auch ein bekanntes Problem
Hatte mit dem Nighhawk M6 große Probleme. Support redete sich damit raus, das die Telekom nicht offiziell unterstützt werde.
Jetzt mit dem TP Link keine Probleme und Geschwindigkeiten die ich mit dem M6 nie erreicht habe.
Nie mehr einen überteuerten Netgear.
Woher kommt der Preis? Das würde ich VIELLEICHT für einen guten Router für zuhause bezahlen. Habe einen mobilen Router von HUAWEI für 50€, ist schon einige Jahre alt. Sicher kein Hochleistungsgerät und sicher nicht so gut ausgestattet, tut aber seinen Dienst auf Reisen.
Günstig, wenn man das denn so nennen darf, ist bestenfalls der ZTE MC888. Die hier genannten Alternativen keineswegs…