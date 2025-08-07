Netgear Nighthawk M7 Pro: Der erste mobile 5G-Router mit WiFi 7

Mit dem Nighthawk M7 Pro hat Netgear sein Produktangebot um den weltweit ersten mobilen 5G-Router, der auch den WLAN-Standard WiFi 7 unterstützt, erweitert. Das bei Netgear mit der Modellnummer MR7450 geführte Gerät soll sich nicht nur für den Einsatz unterwegs oder als Backup eignen, sondern leistungsstark genug sein, um als primäre Internetverbindung im privaten Bereich zu dienen.

Dank seiner 5G-Konnektivität unterstützt der Router zumindest theoretisch eine Maximalgeschwindigkeit von 6 Gbit/s. Das Gerät kann mit bis zu 64 WLAN-Clients gleichzeitig verbunden werden und deckt laut Hersteller eine Fläche von bis zu 93 Quadratmetern ab. Ein 2,8 Zoll großes Farbdisplay zeigt während des Betriebs Statusinformationen wie Datenverbrauch, Signalstärke und die Anzahl verbundener Geräte an.

Der integrierte Akku mit 5.040 mAh Kapazität ermöglicht einen mobilen Betrieb über bis zu 13 Stunden hinweg. Im stationären Einsatz lässt sich der Akku entnehmen und man kann den M7 Pro stattdessen dauerhaft über USB-C mit Netzstrom versorgen.

Der Nighthawk M7 Pro unterstützt Dual-Band-WLAN mit den Frequenzbereichen 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz. Die Verbindung zum lokalen Netzwerk kann alternativ auch über Ethernet erfolgen, die integrierte Schnittstelle unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 2,5 Gbit/s. In Innenräumen oder bei schwachem Netzempfang lässt sich die Empfangsleistung durch den Anschluss von externen Antennen verbessern, Netgear hat den neuen Router hierfür mit zwei TS9-Anschlüssen ausgestattet.

Der Nighthawk M7 Pro lässt sich zum Preis von 999 Euro direkt bei Netgear oder bei Vertriebspartnern wie Amazon bestellen.

Günstigere 5G-Router für unterwegs

