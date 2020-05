Clean Me: Mac-App löscht überflüssige Dateien

Bei der quelloffenen Mac-Anwendung Clean Me handelt es sich um einen kostenlosen Download des Get It-Entwicklers Kevin De Koninck. Das Toole für macOS-Anwender hilft beim Freigeben von Speicherplatz auf dem und spricht Empfehlungen aus, welche (überflüssigen) Dateien dazu getilgt werden können.

Die 12MB große Applikation scannt sich nach dem Start durch relevante Cache-Verzeichnisse, den Papierkorb, geladene E-Mail- und iMessage-Anhänge sowie den Download-Ordner und informiert, wie viel Festplatten-Speicher die insgesamt 17 überprüften Verzeichnisse für sich beanspruchen.

Anschließend liegt es an euch zu entscheiden welche Dateien gelöscht und welche ignoriert werden sollen.

Clean Me ist übersichtlich gestaltet, bietet den Direkt-Zugriff auf die durchsuchten Ordner an und lässt sich hier aus dem Netz laden. Beim ersten Start bittet euch die Anwendung um die Eingabe des Admin-Passworts um so auch speicherintensive System-Verzeichnisse analysieren zu können.

Die frisch aktualisierte App setzt zum Zugriff auf fortgeschrittene Funktionen jetzt eine gesonderte Abfrage voraus und kann im Verbund mit Grand Perspective und dem DevCleaner einige Gigabyte freischaufeln.