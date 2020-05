Amazon Prime Video: Die Neuzugänge im Juni 2020

Kommenden Montag fängt der Juni bereits an – schon jetzt stehen die Katalog-Neuheiten fest, die der hierzulande populärste Video-Streaming-Dienst dann in sein Streaming-Angebot aufnehmen wird.

Parasite: Zurecht mit dem Oscar ausgezeichnet

Amazon tritt im kommenden Monat mit 24 neuen Filmen und Serien an. Im Gepäck unter anderem die Thriller-Serie „El Presidente“ über den FIFA-Korruptionsskandal 2015, die neue Stand-Up-Serie „LOL: Last One Laughing“ und „Parasite“, der wirklich empfehlenswerte Oscar-Gewinnerfilm des Südkoreaners Bong Joon.

Über das Amazon Original „El Presidente“ schreibt der Online-Händler:

Im Jahr 2015 erschütterte ein Korruptionsskandal rund um die FIFA die Fußballgemeinde in Lateinamerika, den USA und auf der ganzen Welt – El Presidente bringt die Ereignisse rund um das sogenannte „FIFA-Gate“ und die Protagonisten dahinter auf den Bildschirm. In einstündigen Episoden beleuchtet die Drama-Serie den erschütternden Sportskandal anhand der Geschichte von Sergio Jadue. Der unbedeutende chilenische Fußballvereinsvorsitzende wurde an der Seite von Julio Grondona, dem berüchtigten Präsidenten des argentinischen Fußballverbandes, zur Schlüsselfigur in einem 150 Millionen Dollar schweren Korruptionsskandal.



Neue Serien & Staffeln im Juni

El Presidente – Staffel 1 (OV/OmU)

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 05.06.

deutsche Synchronfassung folgt

verfügbar ab 05.06.

Amazon Original

exklusiv verfügbar ab 19.06.

