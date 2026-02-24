Apple will den Mac mini zukünftig mehr in den USA produzieren. Konkret hat das Unternehmen angekündigt, dass dort von diesem Jahr an auch der Mac mini in begrenzten Stückzahlen gefertigt wird. Hintergrund dürften vor allem auch die Forderungen der Trump-Regierung sein, mehr innerhalb der USA zu produzieren. Der Apple-Chef Tim Cook hatte im vergangenen Jahr entsprechende Zusagen gemacht.

Die Ankündigung der Verlagerung der Produktion des Mac mini hat der bei Apple für das operative Geschäft verantwortliche Manager Sabih Khan im Interview mit dem Wall Street Journal gemacht. Beim Besuch eines gerade im Aufbau befindlichen Fertigungszentrums in Texas ließ Khan den Reporter wissen, dass Apple noch in diesem Jahr damit beginnen werde, den Mac mini an dieser Stelle zu fertigen.

Begrenzte Stückzahlen zum Start

Auf Nachfrage schränkte Khan allerdings ein, dass Apple zunächst nur einen Teil der weltweiten Mac-mini-Produktion in die USA verlagern werde. Zunächst sei dort die Fertigung von mehreren Tausend Rechnern pro Woche geplant. Man wolle dies jedoch ausbauen und nach und nach alle Kunden auf dem dortigen Markt von Texas aus bedienen.

Verglichen mit dem iPhone sind die vom Mac mini pro Jahr verkauften Stückzahlen eher bescheiden. In dem Beitrag werden rund eine Million verkaufte Computer der Zahl von 240 Millionen iPhones gegenübergestellt.

Mac Pro kommt seit 2013 aus Texas

Apple hat bereits 2013 die Produktion des allerdings in deutlich bescheideneren Zahlen verkauften Mac Pro nach Texas verlagert. Sechs Jahre später hat Cook Donald Trump die Möglichkeit gegeben, die Fabrik für einen Wahlkampfauftritt zu nutzen und dort fälschlicherweise zu behaupten, die Produktionsstätte sei von ihm eröffnet worden.

Neben dem Mac mini will Apple vor allem den Daumen auf die Chip-Produktion seines Partners TSMC halten. Der taiwanische Konzern investiert derzeit massiv in den USA und Apple hat offenbar bereits zugesagt, jährlich mehr als 100 Millionen Bauteile aus der neu aufgebauten Produktion zu beziehen.

iPhone-Fertigung bleibt im Ausland

Die Massenfertigung von Halbleitern außerhalb von Asien hat für Apple nicht nur Vorteile im Umgang mit der US-Regierung. Das Unternehmen macht sich damit auch unabhängiger von internationalen Ereignissen und Konflikten. All diese Bemühungen erscheinen jedoch als Tropfen auf den heißen Stein. Insbesondere, weil Apple keinerlei Pläne zeigt, die Fertigung des iPhones in die USA zu verlagern. Danach gefragt meinte der Apple-Manager, man beginne mit überschaubaren Projekten und konzentriere sich zunächst auf zentrale Komponenten wie Chips und Baugruppen.