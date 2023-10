Die neuen Geräte sollen ab dem 9. Oktober, also heute in einer Woche, den Handel erreichen und dann zu Preisen von 449 € erhältlich sein.

Die Bezeichnung Chromebook Plus ist dabei nicht nur für die neuen Modelle reserviert. Auch bereits am Markt erhältliche Chromebooks, die die Kriterien der neuen Chromebook-Plus-Familie erfüllen (mindestens 8 GB Speicher, eine Festplatte mit mindestens 120 GB und eine Webcam mit mindestens 1080p), sollen rückwirkend in die neue Gerätefamilie aufgenommen werden.

Heute nun hat Google über die nächste Ausbaustufe des Chromebooks informiert und die neue Chromebook-Plus-Familie angekündigt, die bereits in der kommenden Woche an den Start gehen wird.

Mit neuen Mindeststandards Chromebook Plus: Ab 9. Oktober, ab 449 Euro, in sechs Varianten

