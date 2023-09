Google: Chromebooks erhalten jetzt 10 Jahre lang Updates

Anbieter wie Lenovo bieten ihre Chromebooks, etwa das Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 , bereits ab 180 Euro an – also für ein Drittel des Preises, der für den Austausch der Glasrückseite des iPhone 14 Pro investiert werden muss . Das IdeaPad Slim 3i mit Touchscreen kostet 249 Euro.

Wie das Unternehmen mitgeteilt hat , sollen die vor allem im Bildungsbereich beliebten Chromebooks zukünftig mindestens zehn Jahre lang von automatischen Software-Updates profitieren. Google will mit der Zusage, die so noch von keinem anderen Betriebssystem-Anbieter getroffen wurde, die Lebensdauer der günstigen Laptops verlängern.

