MacBook SE statt Chromebook: Günstiges Bildungsgerät ab 2024?

Zwar positioniert Apple seine iPads schon länger als Lösung für den Bildungsbereich – an dieser Stelle senden wir Grüße nach Bremen – in den Vereinigten Staaten wird dieser jedoch vor allem von den günstigen Chromebooks dominiert.

Apple setzt im Bildungsbereich auf das iPad

Jeder zweite US-Schulrechner ist ein Chromebook

Die eng mit Googles Ökosystem verzahnten Laptops punkten mit echten Tastaturen, günstigen Reparatur-Preisen, einer hervorragenden Mehrbenutzer-Verwaltung und nahezu unschlagbaren Preisen, die die Einkäufer an immer mehr Schulen von sich überzeugen können. Über 70 Prozent der verkauften Chromebooks sollen inzwischen direkt in den Bildungssektor wandern.

In den USA konnten sich Chromebooks zuletzt einen Anteil von 51 Prozent am Bildungsmarkt sichern, während Apples Produkte hier nur 24 Prozent für sich beanspruchen können. Was liegt also näher, als das erfolgreiche Chromebook mit einem günstigen MacBook auszustechen, oder zumindest den Versuch zu wagen, dessen Dominanz durch eine Alternative mit Apple-Logo von zwei Seiten anzugreifen?

Vielleicht schon ab 2024

Offenbar nicht viel. So will die DigiTimes aus Taiwan in Erfahrung gebracht haben, dass Apple genau hier aktiv werden will und schon im kommenden Jahr ein günstiges MacBook für den Bildungsbereich anbieten könnte. Mit günstigeren Materialien und einem Prozessor aus eigener Fertigung.

Apple könnte sich hier am iPhone SE orientieren und etwas ältere Komponenten wie etwa den Apple M1 in einem vergleichsweise günstigen Gesamtpaket anbieten, das dennoch nicht auf die Apple-typische Marge verzichten muss. Fraglich ist ob Apple entsprechende Geräte mit einer vollwertigen Version des Mac-Betriebssystems ausliefern oder sich für die Bereitstellung einer abgespeckten und auf die Bedürfnisse von Bildungseinrichtungen hin optimierten Version von macOS einlassen wird.

Apple-Gründer Steve Jobs hatte sich stets gegen die Nutzung von NetBooks ausgesprochen, wie die Kategorie der Chromebooks zum Marktstart des iPads noch genannt wurde.