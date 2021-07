3D-Audio bei Apple Music: Die ersten Nutzer schalten wieder ab

Mitte Mai kündigte Apple zwei Neuigkeiten für Kunden des Musik-Streaming-Dienstes Apple Music an. Zum einen sei man dabei den gesamten Katalog so umzustellen, dass dieser fortan in verlustfreier Qualität (Stichwort: Lossless Audio) angeboten werden kann. Zum anderen würde man 3D-Audio mit Unterstützung für Dolby Atmos einführen.

Turned Apple Music spatial audio off for good. I appreciate the effort but it’s a lot of complication for everything to sound slightly more hollow. The 3DTV of music. — nilay patel (@reckless) July 2, 2021

Plötzlich neuer Standard

Vor allem die Einführung von 3D-Audio war eine große Umstellung. Ging Apple doch dazu über standardmäßig Titel im Dolby-Atmos-Format zu bevorzugen und diese automatisch auf allen AirPods und Beats Kopfhörern mit einem H1- oder W1-Chip abzuspielen.

Während das neue Format, dessen Aktivierung viele Nutzer (im Gegensatz zur verlustfreien Musikqualität) zweifelsfrei identifizieren konnten, anfangs noch für ein erstauntes Raunen in der Community sorgte, scheinen die Flitterwochen mit 3D-Audio nun langsam auszulaufen. Immer mehr Anwender entscheiden sich aktiv gegen die oft als „hohl“ klingend beschriebenen Neu-Abmischungen, die für einen deutlich wahrnehmbaren Raumklang sorgen sollen.

Ohne Aufsicht neu abgemischt

Einer der häufigsten Kritikpunkte: Die Neu-Abmischungen würden von den Studios hastig in den Markt geworfen, ohne mit Produzenten, Interpreten und verantwortlichen Künstlern abgesprochen zu seien.

Erste Stimmen aus der Musikindustrie sprechen gar von einer „riesigen Betrugswelle“. In nur einer Handvoll Studios in Nashville, L.A. und New York würden die Atmos-Katalog-Remixe seit einigen Jahren massenhaft durchgeführt. Eine Qualitätskontrolle würde hier ebenso fehlen wie das Mitwirken von Künstlern oder Originalproduzenten, auch eine finale Abnahme des Mixes sei nicht vorgesehen.

Wie sich 3D-Audio mit Dolby Atmos in den Einstellungen von Apple Music deaktivieren lässt hat Apple in dem Support-Artikel #HT212182 erklärt: