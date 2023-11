Chinas Black Friday: Ab Mitternacht ist Singles Day

Der „Black Friday 2023“ fällt in diesem Jahr auf Freitag, den 24. November. Traditionell wird der erste Freitag nach Thanksgiving als Black Friday bezeichnet, der in den Vereinigten Staaten den Beginn der Geschenke-Einkaufszeit einläutet und jahrelang mit großen Angebotsaktionen im Einzelhandel für überfüllte Elektronikmärkte und lange Schlangen noch vor Beginn der Ladenöffnungszeiten sorgte.

Nachdem sich der Black Friday auch bei Online-Händlern wie Amazon als verkaufsförderndes Marketing-Event etabliert hat, hat das eigentliche Datum jedoch massiv an Relevanz eingebüßt. Der Black Friday ist inzwischen kein Tag mehr, sondern eine ganze Woche, manchmal sogar zwei, und wird von stationären Händlern, Online-Shops und Internet-Kaufhäusern zwar ungefähr im selben Zeitraum, aber schon länger nicht mehr zur gleichen Zeit abgehalten.

Bei Anker etwa läuft der Black-Friday bereits seit dem 6. November. Amazon wird seine Black-Friday-Woche in diesem Jahr am 17. November anlaufen lassen. Und kurz davor ist auch noch „Singles Day“.

„weltweit bedeutendste Shopping-Tag“

Was in den Vereinigten Staaten und in Westeuropa der Black Friday ist, nennt sich in China „Singles Day“, fällt auf den 11. 11. und ist inzwischen der weltweit bedeutendste Shopping-Tag. Die Wikipedia beschreibt den chinesischen „Singles Day“ gar als inoffiziellen chinesischen Feiertag und als Shopping-Event, das Menschen feiert, die nicht in einer Beziehung sind.

Die Hintergründe dazu sind etwas schwammig, sollen aber auf die vier Einsen im Datum des morgigen Samstags zurückzuführen sein, die Stöckern ohne Äste gleichen und damit Alleinstehende symbolisieren, an deren Stammbaum ebenfalls Verästelungen fehlen.

Bei AliExpress und Geekbuying

Lange Rede, kurzer Sinn: Wer hin und wieder auch bei Import-Shops wie AliExpress oder dem Online-Händler Geekbuying bestellt, sollte unbedingt die dort gelisteten Angebote sichten. Gerade wer im Markt für einen Saugroboter bekannter Anbieter ist, schon länger mit Action-Cams, Projektoren, Drohnen oder ähnlichen Technik-Spielereien liebäugelt, der kann hier einen guten Schnitt machen:

Von Geekbuying etwa haben wir unseren Creality K1 3D-Drucker. Dieser ist dort schon regulär deutlich günstiger als bei Amazon zu haben, im Laufe des Shopping-Events wird der Drucker aktuell für nur 430 Euro angeboten!