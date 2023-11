Amazon: „Black Friday“ vom 17. bis 27. November

Für die weitere Jahres- beziehungsweise Geschenkeplanung sicher nicht uninteressant: Der Onlinehändler Amazon hat heute über den Beginn seiner Black-Friday-Woche informiert und markiert den folgenden Zeitraum rot im Kalender: Das Verkaufs-Event läuft vom 17. bis zum 27. November, also satte zehn Tage lang, beginnend mit dem übernächsten Freitag.

Amazon-Hardware und Abo-Software

Dies bedeutet: Für Hardware von Amazon, also Geräte aus dem Echo-Portfolio, WLAN-Router von eero, die E-Reader der Kindle-Familie oder die Fire-TV-Fernseher, solltet ihr euch vorübergehend ein Einkaufsstopp auferlegen, da günstigere Preise als die während der Black-Friday-Woche veranschlagten in diesem Jahr wohl nicht mehr zu erwarten sein dürften. Bereits angekündigt sind Rabatte von bis zu 63 Prozent auf Produkte der Überwachungsgeräte von Ring sowie bis zu 40 Prozent auf Amazon Eigenmarken und bis zu 30 Prozent auf Bestellungen bei Amazon Fresh.

Zurückhaltung sollte zudem auch an den Tag gelegt werden, wenn man im Markt für die Verlängerung laufender Software-Abonnements ist. Damit meinen wir etwa das Office-Paket von Microsoft oder die Creative-Cloud-Applikationen von Adobe. Auch diese lassen sich im Rahmen der Amazon Verkaufsevents regelmäßig mit einem deutlichen Preisnachlass mitnehmen. In der Regel kann hier dann auf Vorrat aufgestockt werden, was die Abo-Kosten im Laufe der kommenden Jahre und Monate deutlich vergünstigt.

Während des gesamten Black-Friday-Zeitraums wird Amazon die Auswahl der wichtigsten Aktionsangebote auf der Sonderseite amazon.de/blackfriday präsentieren.

Nur für Prime-Mitglieder

Wie üblich lassen sich die Sonderpreise ausschließlich von Kunden beanspruchen, die für eine Prime-Mitgliedschaft bezahlen. Die Prime-Mitgliedschaft kostet seit der letzten Erhöhung 89,90 Euro pro Jahr und wird durch die Einführung von Werbeunterbrechungen bei Prime Video im kommenden Jahr zumindest rechnerisch noch teurer. Seitens Amazon wurde bereits angekündigt, dass die Werbefreiheit im eigenen Videostreaming-Angebot nur gegen eine zusätzliche Zahlung wiederhergestellt werden kann.

Als frühes Black-Friday-Angebot sind bereits zwei Echo Pop bzw. zwei Echo Show für den Preis eines Gerätes erhältlich.