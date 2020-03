Apple sieht Kombi aus Touch Bar und Trackpad als Option

Apples „Touchscreen-Trackpad“ ist sicher Zukunftsmusik, dürfte aber jetzt schon kontrovers diskutiert werden. Wäre ein im Trackpad von Notebooks oder externen Tastaturen integrierter Bildschirm ein Zugewinn?

Das Thema kommt aufgrund einer Veröffentlichung der amerikanischen Patentbehörde auf. Apple will sich das Konzept für eine „in eine Tastatur integrierte unterstützende Textanzeige“ schützen lassen. Die Beschreibung des Geräts macht deutlich, dass es sich dabei um einen Hilfsbildschirm handeln soll, auf dem ähnlich wie auf der Touch Bar zusätzliche, im Kontext zur aktuellen Benutzung des Computers stehende Infos angezeigt werden.

Die weiteren Details machen legen nahe, dass Apple hier eine Erweiterung unter Beibehaltung des aktuellen Funktionsumfangs seiner Trackpads vor Augen hat. So wird erwähnt, dass das zusätzlich integrierte Display wie bereits aktuelle Trackpads gesondert auf kräftigen Druck reagiert oder haptisches Feedback übermitteln kann.

Der Patentantrag wurde zwar jetzt erst veröffentlicht, liegt allerdings schon ein ganzes Weilchen bei den Behörden. Eingereicht wurde der Antrag am 12. April 2016, also wenige Monate bevor Apple das MacBook Pro 2016 als erstes Gerät mit integrierter Touch Bar vorgestellt hat.

Ein solches Konzept muss sich natürlich keinesfalls auf die Verwendung in Notebooks beschränken. Apple zeigt im Patentantrag auch die Integration in externe Tastaturen, denkbar ist darüber hinaus natürlich auch die Umsetzung in Form eines separaten Geräts, quasi ein Magic Trackpad mit Bildschirm. Doch wie immer beim Blick auf die Patentanträge großer Unternehmen gilt: Die Existenz eines solchen Konzepts ist längst keine Gewähr dafür, dass das Ganze auch irgendwann umgesetzt wird.