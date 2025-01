Google integriert KI-Unterstützung standardmäßig in Workspace-Apps

Google bietet die optionalen KI-Funktionen in Gmail und seinen Produktivitäts-Apps wie Docs, Sheets und Meet von heute an für Google-Workspace-Businesskunden und später auch für Enterprise-Kunden kostenlos an. Bislang musste man pro Nutzer pauschal 20 Dollar pro Monat bezahlen, um die Gemini-Integration zu nutzen.

Nun darf man sich natürlich fragen, was Google zu diesem Wandel bewegt. Am naheliegendsten ist wohl die Vermutung, dass sich das Gemini-Zusatzabo nicht so gut verkauft hat, wie ursprünglich gedacht. Und so ganz kostenlos ist die Umstellung am Ende nicht. Google nutzt die Ankündigung, um eine „vereinfachte Preisgestaltung“ zu kommunizieren. Die KI-Funktionen sind bei den Workspace-Abos somit zwar zukünftig enthalten, im gleichen Zug werden jedoch auch die monatlichen Gebühren angehoben. So schlägt Google Workspace Business Standard fortan monatlich mit 14 Dollar statt zuvor 12 Dollar zu Buche.

Google hat die Umstellung im deutschen Google Workspace Blog dokumentiert. Dem zufolge soll der KI-Assistent Gemini Workspace-Nutzer fortan dabei unterstützen, E-Mails, Chats und Dateien zusammenzufassen, zu entwerfen und Informationen schnell zu finden. Auch bei der Erstellung professioneller Dokumente, Präsentationen, Tabellenkalkulationen und Videos kann man Google zufolge fortan auf KI-Unterstützung zurückgreifen. Außerdem soll Gemini in Meetings beispielsweise durch automatische Notizen unter die Arme greifen.

Bereitstellung läuft schrittweise

Die Informationen zur Bereitstellung in Deutschland sind noch etwas verworren. Grundsätzlich will Google die Funktionen schrittweise bereitstellen, die neue Preisgestaltung werde ab dem 17. März oder zum Erneuerungsdatum eines laufenden zeitbasierten Abonnements aktualisiert, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt. Möglicherweise stehen allerdings nicht alle Funktionen sofort auch in allen von Gemini unterstützten Sprachen zur Verfügung. Grundsätzlich hat Google seinen KI-Assistenten bereits Ende vergangenen Jahres in Gmail und seine Online-Apps integriert.