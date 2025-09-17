ifun.de — Apple News seit 2001. 44 590 Artikel

DJI bringt neue Mini 5 Pro Drohne auf den Markt
DJI hat mit der Mini 5 Pro ein neues Modell vorgestellt, das trotz seines geringen Gewichts eine Ausstattung bietet, die bislang größeren Drohnen vorbehalten war. Die Drohne liegt unter der 250-Gramm-Grenze und soll damit in vielen Regionen ohne zusätzliche Genehmigungen einsetzbar sein. Kostenpunkt: 799 Euro mit Fernbedienung.

Kamera mit erweitertem Funktionsumfang

Im Mittelpunkt steht ein 1-Zoll-CMOS-Sensor mit 50 Megapixeln. Dieser soll auch bei wenig Licht für detailreiche Aufnahmen sorgen und bietet einen speziellen Tele-Modus, der Bildtiefe und Struktur betont. Für Videos unterstützt die Mini 5 Pro Auflösungen bis 4K mit 60 Bildern pro Sekunde sowie Zeitlupenaufnahmen in 4K bei 120 Bildern pro Sekunde. Farbmodi wie D-Log M oder HLG ermöglichen mehr Spielraum bei der Nachbearbeitung.

Das Gimbal erlaubt Kamerabewegungen mit bis zu 225 Grad Rollrotation und die Möglichkeit, direkt im Hochformat zu filmen. Hochkant-Aufnahmen müssen dadurch nicht nachträglich zugeschnitten werden, sondern können unmittelbar in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Automatische Funktionen wie Panoramaaufnahmen, QuickShots oder MasterShots erleichtern dabei komplexe Kamerafahrten.

Verbesserte Steuerung und Sicherheitsfunktionen

Für mehr Kontrolle bei schwierigen Bedingungen kombiniert DJI bei der Mini 5 Pro verschiedene Sensoren, darunter LiDAR und optische Module. Damit können Hindernisse auch bei Dunkelheit erkannt und umflogen werden. Die Drohne speichert bei ausreichender Beleuchtung zudem ihre Flugroute und ist in der Lage, auch ohne aktives Satellitensignal sicher zurückzukehren. Das verbesserte ActiveTrack 360° unterstützt das Verfolgen bewegter Objekte, wobei Geschwindigkeit und Bildkomposition automatisch angepasst werden.

Eine WLAN-6-Übertragung ermöglicht den schnellen Dateiaustausch mit bis zu 100 Megabyte pro Sekunde, selbst wenn die DJI Fly App im Hintergrund läuft.

Die Mini 5 Pro ist ab sofort verfügbar. Das Basismodell kostet 799 Euro. Die beiden ebenfalls erhältlichen Fly-More-Pakete mit zusätzlichem Zubehör liegen bei 999 Euro und 1.129 Euro.

