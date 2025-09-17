Weitwinkel-Rollrotation bis 225°
DJI bringt neue Mini 5 Pro Drohne auf den Markt
DJI hat mit der Mini 5 Pro ein neues Modell vorgestellt, das trotz seines geringen Gewichts eine Ausstattung bietet, die bislang größeren Drohnen vorbehalten war. Die Drohne liegt unter der 250-Gramm-Grenze und soll damit in vielen Regionen ohne zusätzliche Genehmigungen einsetzbar sein. Kostenpunkt: 799 Euro mit Fernbedienung.
Kamera mit erweitertem Funktionsumfang
Im Mittelpunkt steht ein 1-Zoll-CMOS-Sensor mit 50 Megapixeln. Dieser soll auch bei wenig Licht für detailreiche Aufnahmen sorgen und bietet einen speziellen Tele-Modus, der Bildtiefe und Struktur betont. Für Videos unterstützt die Mini 5 Pro Auflösungen bis 4K mit 60 Bildern pro Sekunde sowie Zeitlupenaufnahmen in 4K bei 120 Bildern pro Sekunde. Farbmodi wie D-Log M oder HLG ermöglichen mehr Spielraum bei der Nachbearbeitung.
Das Gimbal erlaubt Kamerabewegungen mit bis zu 225 Grad Rollrotation und die Möglichkeit, direkt im Hochformat zu filmen. Hochkant-Aufnahmen müssen dadurch nicht nachträglich zugeschnitten werden, sondern können unmittelbar in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden. Automatische Funktionen wie Panoramaaufnahmen, QuickShots oder MasterShots erleichtern dabei komplexe Kamerafahrten.
Verbesserte Steuerung und Sicherheitsfunktionen
Für mehr Kontrolle bei schwierigen Bedingungen kombiniert DJI bei der Mini 5 Pro verschiedene Sensoren, darunter LiDAR und optische Module. Damit können Hindernisse auch bei Dunkelheit erkannt und umflogen werden. Die Drohne speichert bei ausreichender Beleuchtung zudem ihre Flugroute und ist in der Lage, auch ohne aktives Satellitensignal sicher zurückzukehren. Das verbesserte ActiveTrack 360° unterstützt das Verfolgen bewegter Objekte, wobei Geschwindigkeit und Bildkomposition automatisch angepasst werden.
Eine WLAN-6-Übertragung ermöglicht den schnellen Dateiaustausch mit bis zu 100 Megabyte pro Sekunde, selbst wenn die DJI Fly App im Hintergrund läuft.
Die Mini 5 Pro ist ab sofort verfügbar. Das Basismodell kostet 799 Euro. Die beiden ebenfalls erhältlichen Fly-More-Pakete mit zusätzlichem Zubehör liegen bei 999 Euro und 1.129 Euro.
Ich hab bei meiner Mini 4 Pro nur noch weniger als 1 Jahr DJI Care. Erst kam die Air infrage, jetzt aber die Mini 5 Pro, da sie glaub ich fast die gleichen Funktionen hat und Preisleistung besser ist
Fliegt aber wahrscheinlich wieder nur 120m… :-|
Ich bin aktuell viel in den USA unterwegs und hier könnte ich mir der Air, bzw alles was schwerer als 250g ist, nirgendwo ohne weiteres fliegen.
Alle schwereren Drohnen lohnen sich in meinen Augen nur, wenn man bereit ist Flüge vorab zu planen und Genehmigungen einzuholen
Und ja, die USA sind genauso strikt wie die EU wenn es um Drohnen geht.
Also 800 Megabit pro Sekunde?
Warum so umständlich über unübliche Masseinheiten für Bandbreite?
wieso ist das umständlich?
Drohne heutzutage Müll aufgrund der hunderten Beschränkungen. Meine liegt nur im Schrank
Was für eine ?
Willst sie verkaufen ?